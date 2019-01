Galatasaray se dohodl se Spartou na Tettehovi! berou v Africe za tutovku

Ještě uprostřed týdne trenér Zdeněk Ščasný tvrdil, že odchod nejlepšího střelce fotbalové Sparty není aktuálně reálný. Koncem víkendu však ghanské zdroje přicházejí se zaručeným oznámením. Benjamin Tetteh podle nich nemíří do Anglie, ale do Turecka. Mladý útočník prý od letenského klubu dostal zelenou k přestupu do Galatasaraye Istanbul za částku blížící se 200 milionům korun.