Tetteh přispěl k výhře ve Španělsku, Baník uspěl v Turecku

Turci jsou lační jeho přestupu do Galatasaraye Istanbul, kanonýr Benjamin Tetteh je však nadále s fotbalisty pražské Sparty na sosutředění ve Španělsku. V úvodním duelu s maďarským Vidi Székesfehérvár nahrál na první gól, pak se zranil. Letenští vyhráli 3:1. Baník cestoval z Ostravy do turecké Antalye v neděli od rána až do večera. Na místo soustředění dorazil tým v pořádku a hned v pondělí sehrál první zápas. Pogoň Štětín porazil 1:0.