Drsný vzkaz trenérovi. Sebevědomí mi nedovolí hrát druhou ligu, napsal útočník a zmizel

Fotbalový útočník Elvis Sukisa Mashike se s tím nemazlí. Co na tom, že se do nejvyšší soutěže dostal díky výkonům v barvách Českých Budějovic. Teď už jako hráč prvoligového Liberce mohl na jaře hostovat v jihočeském klubu a oživit tam kariéru. Jenže po týdnu testů se s Dynamem rozloučil drsným způsobem. Hráč nedorazil na sobotní zápas s Příbramí, opustil tým a vrátil se zpět na sever Čech. Podle internetových stránek Dynama útočník nikomu v klubu nic neřekl, následně jen kouči poslal videozprávu, kde mu oznámil, že mu jeho sebevědomí nedovolí hrát druhou ligu.

Konžský útočník Elvis Mashike Sukisa se měl vrátit do Českých Budějovic, nic z toho však nebude.

Z Českých Budějovic vyrazil útočník Elvis Mashike Sukisa k prvoligovému angažmá do Liberece. Užíval si nejvyšší soutěže a byl šťastný. Během zimní pauzy však byla ve hře možnost, že by útočník mohl na jaře hostovat ve druhé lize, aby měl dostatečnou herní praxi. Slovan hráče pustil do Dynama na testy, ale hráč na nich nevydržel ani týden. Proč? Nejspíš se mu jen nechtělo hrát druhou ligu. Místo toho nabral směr Liberec, kde se začne připravovat s tamní juniorkou Slovanu.

V sobotním zápase proti Příbrami měl nastoupit ve druhém poločase, jenže bez jakéhokoliv vysvětlení do tréninkového centra na Složišti vůbec nedorazil a do zápasu tak nenastoupil. Čtyřiadvacetiletý fotbalista si sbalil veškeré své věci a opustil České Budějovice, aniž by o svém záměru řekl vedení klubu nebo trenérovi. "Davidu Horejšovi pouze zaslal videozprávu, ve které mu oznámil, že mu jeho sebevědomí nedovolí hrát druhou ligu," uvádí oficiální internetové stránky Dynama.

"Můžeme potvrdit, že Elvisovo hostování v Českých Budějovicích nedopadne. Hráč by se zatím měl připravovat s naší juniorkou a vzniklá situace se bude dál řešit," řekl k případu sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal. https://t.co/vuZKaE4KzX — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) 27. ledna 2019

„Elvis u nás vydržel pět dnů. Po tom, jak se v klubu za tuto dobu prezentoval a jak se zachoval v sobotu, již o jeho služby ani nemáme zájem. Tohle bohužel nebyl ten Elvis, kterého jsme v roce 2017 přivedli z třetiligového Vltavínu a který nám v loňské sezoně svými góly hodně pomohl," říká generální manažer Dynama Martin Vozábal.

Vše potvrdil i sportovní ředitel Slovanu. "Můžeme potvrdit, že Elvisovo hostování v Českých Budějovicích nedopadne. Hráč by se zatím měl připravovat s naší juniorkou a vzniklá situace se bude dál řešit," řekl k případu sportovní ředitel Slovanu Zdeněk Koukal.