Přijde Slavia o svou oporu? O Ngadea mají zájem v Premier League

Nepříjemná komplikace pro sešívané? Trenér Jindřich Trpišovský možná přijde o jednu ze svých největších defenzivních opor. Kolem kamerunského reprezentanta Michaela Ngadea-Ngadjui údajně krouží týmy z Premier League, konkrétně jsou to Fulham, Cardiff City a Newcastle United.

Osmadvacetiletý fotbalista, který ve Slavii nejprve nastupoval jako defenzivní záložník a později se vypracoval ve stabilního stopera, může ještě během tohoto jara zažít, jaké to je zahrát si slavnou ostrovní soutěž. Fullham, Cardiff i Newcastle jsou ochotny za Kamerunce zaplatit výstupní klauzuli. Ta má být ve výši necelých 4 milionů liber, což je v přepočtu částka kolem 115 milionů korun.

Pro Slavii by ztráta klíčového stopera byla nepříjemná zejména s ohledem na to, že za dva týdny začíná jarní část sezony a za necelé tři týdny vstoupí borci v červenobílém do vyřazovací fáze Evropské ligy proti KRC Genk.

Jisté je, že ohledně případného přestupu bude jasno nejpozději o půlnoci 31. ledna, kdy se uzavírá přestupové okno. Slavia je v současnosti na herním soustředění v Portugalsku. Ngadeu dnes na sociální síť twitter sdílel fotografii z kondiční přípravy. Sešívaní zatím nastoupili ke dvěma zápasům. Ngadeu hrál druhý poločas proti Beijing Sinobo Guoan, v nedělním duelu se Salcburkem se v sestavě neobjevil.