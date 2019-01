Být měsíce zavřený v posilovně je na palici, říká zraněný stoper Dreksa

Jak to s vámi aktuálně vypadá? Proč jste nezačal přípravu s týmem?

Naskytly se další komplikace, ještě tak dva týdny bude trvat, než budu moct začít běhat a posléze naplno trénovat.

A kdy se vrátíte na hřiště?

Myslel jsem, že to půjde lépe a bude to rychlé. Bohužel se mi tam furt děje nějaká neplecha. Doufám ale, že do měsíce začnu naplno trénovat. Nicméně si žádné termíny nedávám. Už jsem začal víckrát, ale pokaždé mě to vrátilo zpátky. Musím začít tělo více poslouchat a přetrpět to špatné období.

Co vás přesně trápilo? Na začátku to byla achilovka a pak?

Měl jsem natrženou achilovku a musel jsem na operaci, kde mi odsekávali výrůstek kosti, který mi tam dělal neplechu. Trvá to, než po té operaci odejde bolest a než se ztratí krevní výron. Už je to skoro šest měsíců, co jsem po operaci. Je to hodně na hlavu.

Jak vyháníte chmury?

Snažím se být co nejvíce s rodinou. Trávím hodně času v autě, jezdím domů do Olomouce, to mi hodně pomáhá. Hlavně psychicky, protože čtyři a půl měsíce být zavřený v posilovně a jezdit na kole je fakt hnus. Obdivuju všechny hráče, kteří se vracejí po zranění a dávají to, protože to fakt není sranda.

Je vám 29 let, neměl jste myšlenky na to kariéru zabalit?

Když se vracíte a najednou vás to vrátí o měsíc zpátky, pak se vracíte podruhé a zase se to opakuje, tak nad tím přemýšlíte. Říkáte si, že vám to tělo něco naznačuje. Ale já jsem bojovník a nevzdám to. Akorát to zabere čas, abych se vrátil dobře připravený. Nechci se vrátit a pak být půl roku k ničemu. Musím být trpělivý.

Nemá vás manželka už plné zuby, když jste najednou tolik doma?

Měla těsně po operaci, kdy jsem byl doma čtyřiadvacet hodin denně. Měl jsem berle a byl jsem neschopný téměř cokoliv dělat. To bylo nepříjemné. Teď ale, když už jsem mobilní a dokážu se o sebe sám postarat, tak je to v pohodě. Navíc manželka chodí do práce, takže tolik času doma netráví. Snažím se pomáhat se synem a dělám věci kolem baráku, na které jsem předtím neměl moc času. Snažím se ten čas trávit nějak jinak, abych se psychicky moc neutápěl.

Stal se z vás kutil?

To bych neřekl, nejsem úplně zručný, Ale co zvládnu, s tím se snažím doma pomoct.

Pochlubte se, co jste zvládl?

Třeba zahradní nábytek, posezení jsem udělal.

Karviná je předposlední, jak se vám dívalo na podzimní část sezony?

Příjemné to nebylo. Nejhorší na tom je, že to můžu jenom hodnotit a nemůžu přiložit ruku k dílu. Je to bezmoc se jen koukat, jak to dopadne. Nebude to sranda, navíc se zase staví nový mančaft. Ale takový je fotbalový život a nezbývá než věřit, že to zase zvládneme. Třeba se Karviná nakopne do nové éry, protože těch kluků, co tu hráli ještě druhou ligu a vybojovali postup, už tu moc nezbývá. Musí to začít táhnout ostatní.

Je tu i nový trenér. Už jste se s ním vůbec potkal?

Ale jo, potkal, nicméně nemůžu jeho tréninkový proces nijak hodnotit, protože jsem pořád s kondičním trenérem v posilovně. To je teď můj trenér. S trenérem Hrnčárem jsme se bavili o mém zdravotním stavu, ale to je vše, co se teď se mnou dá řešit.