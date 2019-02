Stanciua nahradíme, věří Ščasný. Ve Spartě konečně cítí dobrou partu

Kapitán Nicolae Stanciu zmizel během soustředění do Saúdské Arábie. Nahradit by ho mohl Bořek Dočkal, který s mužstvem dál trénuje. Jeho návrat z Číny však stále není dořešen.

„Chceme, aby tu hráli hráči, kteří ve Spartě chtějí hrát, chtějí v ní zůstat. Proto si myslím, že k dohodě nakonec došlo," říká trenér Zdeněk Ščasný na adresu rumunského záložníka.

🛬 Jsme v Praze! A teď už se můžeme společně těsit na start ligy! 💪🏻 #acsparta 💙💛❤️ pic.twitter.com/Ezd9gPsNS6 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 2. února 2019

„Pokusíme se Stanciua samozřejmě nahradit. Víme, že je výborný hráč s individuálními schopnostmi. Pokusíme se ho nahradit jinak a možná hrát o něco víc kolektivněji," naznačuje kouč.

Konkurence je nejlepší lékař

Sparta vyhrála v zimě všech sedm přípravných duelů. Trenér si pochvaluje, že soustředění v Marbelle bylo za poslední dobu jedno z nejlepších.

„Na podzim jsme chtěli hrát individuálně. Teď jsme kladli velký důraz, abychom hlavně udělali dobrou partu, hráli víc kolektivně. Což bylo v trénincích a zápasech znát. Teď jde samozřejmě o to přenést to do ligy," líčí Ščasný.

📺 SESTŘIH | Podívejte se na nejzajímavější okamžiky generálky na jarní část sezóny proti CSKA Sofia! 💪 #acsparta



➡️ https://t.co/yIpDUsgAID pic.twitter.com/ivRM44fwRR — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 1. února 2019

Těší ho, že na místa v sestavě je potřebná tlačenice.

„Zdravá konkurence je nejlepší lékař pro všechny. Přišlo několik hráčů, někteří se uzdravili a vzali jsme některé kvalitní mladé, takže na postech byli vždy dva hráči. Proto jsme si mohli dovolit v jeden den odehrát třeba dva zápasy," oceňuje Ščasný.