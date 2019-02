„Všechno ostatní je úplná pohoda, všichni mě přijali. Na zimu si však budu muset zvyknout, ale to jsou problémy jen v uvozovkách," uculil se osminásobný reprezentant, který se do Česka vrátil po více jak jedenácti letech, jež strávil převážně v Itálii a částečně na Ostrovech.

Uzpůsobit drsnějšímu libereckému prostředí však musel i svou „zimní" výbavu. Ve městě pod Ještědem bude bydlet, dojíždět se nechystá. „Zjistil jsem, že mám všechny boty napůl letní, takže jsem měl ve sněhu trochu problémy... Na zimu se musím určitě trochu líp nachystat, ale to jsou prkotiny," připustil.

Už v sobotu ho čeká premiéra v nejvyšší české lize proti Příbrami. A ač již nejlepší střelec Evropské ligy v sezoně 2012/13 patří ke zkušeným mazákům, několik dnů před začátkem jara pociťuje mírnou nervozitu.

„Asi bych lhal, kdybych říkal, že jsem úplně v pohodě. Lidi ode mě budou čekat góly, a hlavně já sám mám také nějaké očekávání. To však mívám před každým zápasem. Cítím zodpovědnost, když jdu na hřiště, ovšem snažím se soustředit jen na to, abych odvedl maximum a pomohl mužstvu," přiznal odchovanec Opavy. „Na podzim nás trápila koncovka, věřím, že se to na jaře teď zvedne a trápení konečně prolomíme," poznamenal kapitán modrobílých Radim Breite.

Útočník Libor Kozák (v popředí) na tréninku fotbalistů Liberce na soustředění v Turecku.

Liberec Slovan FC, ČTK

Dal si Kozák pro jarní část nějakou gólovou metu, na niž by rád dosáhl? „Na to jsem byl vždy zvyklý, rád si dávám konkrétní cíle, nerad se však o ně dělím. Chci hlavně pomoci Liberci a nejvíce se ode mě čekají góly," je si vědom Kozák, jenž bude za Slovan oblékat dres s číslem 9. Byl by spokojený se stejným počtem branek? „Nebylo by to špatné, ale uvidíme," usmála se největší zimní posila v tabulce aktuálně sedmého celku.

„Mužstvo je doplněné podle představ, podle citu a nikoli na kvantitu, ale na kvalitu. Příchod Libora Kozáka to potvrzuje. Moc si vážím toho, že si vybral nás. Je to kvalitní jméno českého fotbalu, který má před sebou ještě budoucnost nejen v klubovém fotbale, ale i v reprezentaci," liboval si liberecký kouč Zsolt Hornyák.

Ještě vyhlíží náhradu ze jednoho z klíčových hráčů Petra Ševčíka, který po podzimu přestoupil do Slavie. „Pracujeme na tom," konstatoval ředitel Liberce Libor Kleibl. „Jde o hráče na reprezentační úrovni své země," poodhalil Hornyák.

„Ale také musím vyzdvihnout Ondru Lehoczkiho, který mě velmi mile překvapil. Dokonce ťuká na základní sestavu áčka, je to kvalitní hráč," pochválil kouč Slovanu mladého záložníka a odchovance Liberce, který v neděli oslaví 21. narozeniny. Právě den po prvním zápase s Příbramí.