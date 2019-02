Škoda je naše jednička, ale Doležala chceme, netají kouč Slavie

Reprezentanta Masopusta už sešívaní z Jablonce po skončení podzimu přivedli. Teď dostali zálusk i na útočníka Martina Doležala.

„Čerstvá záležitost vyplynula z aktuálního stavu. Jablonec nás oslovil ohledně hostování některých hráčů. My přemýšleli, co za to," avizuje trenér Jindřich Trpišovský.

Jindřich Trpišovský před jarem: "Jablonec nás oslovil ohledně hostování některých hráčů a nám by se Martin Doležal hodil. Nemám ale zprávy, jak situace aktuálně vypadá." — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 7. února 2019

„Kádr je zdravý a vypadá výborně. Vzhledem k porci zápasů, jež nás na jaře čeká, máme jediného hrotového útočníka Milana Škodu. Nic nás nenutí někoho uvolňovat. Ale pokud ano, tak nám jako protihodnota vyplynul Doležal. Martin patří k málu hráčům do vápna. Jeho angažmá do léta by nám mohlo vyřešit alternativu za Milana," vysvětluje kouč.

Posila jako bonus

Kapitán sešívaných zůstává v klidu. „Ve středu jsem si přečetl, že Doležal je hotová věc. Konkurence je ve Slavii i tak dost velká. Je jedno, jestli bude ještě o něco větší," ušklíbne se Milan Škoda.

Za Slavii teď jedná vedení klubu, kouč má den před startem ligového jara dost starostí s přípravou týmu.

„Kdyby měl Doležalův příchod dopadnout, tak na víkendový zápas s Teplicemi ještě ne. Jednání je asi dost složité. Jablonec samozřejmě ví, co v něm má. Milan je náš útočník číslo jedna. Na podzim si prošel zdravotními problémy a teď vypadá nejlíp od léta. Doležal by pro nás byl bonus," přemítá Trpišovský.