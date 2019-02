Největší průšvihy českých fotbalistů. Kradená auta, loupež mobilního telefonu i tragická nehoda

Martin Fenin

Bývalý hráč FK Teplice v sezoně 2007/2008 přestupoval s velkou pompou do bundesligového Eintrachtu Frankfurt. Předpovídali mu zářnou budoucnost. Držiteli stříbra z mistrovství světa hráčů do 20 let z roku 2007 se ale skandály zrovna nevyhýbaly a jeho kariéra brzy nabrala strmý směr dolů z kopce.

V roce 2013 se opilý fotbalista dostal v pražské Pařížské ulici do konfliktu s mužem, který se rozhodl si zdokumentovat útočníkův opilecký stav. Fenin muži telefon nejprve poničil a poté mu ho vytrhl z ruky a utekl. Obvodní soud pro Prahu 1 Feninovi uložil 18 měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva roky za loupež mobilního telefonu. Po odvolání mu byl trest nakonec zkrácen.

Takto v roce 2017 hovořil sám Martin Fenin o restartu své kariéry pro Sport.cz. Jeho comeback se ale nakonec nekonal.

Martin Fenin o restartu kariéry

Sport.cz

Nicolas Šumský

Dostal fotbalovou školu v Argentině a ve Francii. Byl považován za jeden z největších talentů českého fotbalu současnosti. Ke světlé budoucnosti mu mělo pomoct angažmá v pražských Bohemians. Jeho kariéra ale bohužel nabrala tragické kontury.

V roce 2013 dostal dvouletý trest odnětí svobody s podmínečným odkladem za zavinění nehody, při které zahynula jeho osmnáctiletá spolujezdkyně. Šumskému hrozil až šestiletý nepodmíněný trest. V současnosti pětadvacetiletý záložník nastupuje za druholigovou Jihlavu.

Nicolas Šumský z Jihlavy.

Luděk Peřina, ČTK

Tomáš Skuhravý

Bývalý fotbalový útočník prožil vynikající kariéru. Mezi jeho nejslavnější momenty patří například gól za Spartu v Poháru UEFA proti Realu Madrid, který rozhodl o postupu Letenských. Zářil na Mistrovství světa ve fotbale 1990. V italské Serii A nastupoval za Janov a byl jedním z největších kanonýrů celé soutěže.

Po skončení kariéry se potýkal s finančními problémy, které střídaly průšvihy s alkoholem. A řízení v opilosti nebylo ojedinělým prohřeškem bývalého letenského střelce.

Své majetkové poměry se Skuhravý rozhodl vylepšit pomocí fingování krádeže luxusního automobilu, za což mu soud uložil dvouletý trest odnětí svobody podmínečně odložený na dobu čtyř let. Policii a soudům se nakonec podařilo rozbít celý gang zabývající se majetkovou trestnou činností spojenou s prémiovými vozy.

Tomáš Skuhravý na archivním snímku s Costou.

Michal Pavlík, Svaz futsalu FAČR

Tomáš Řepka

Pan „blikanec" a známý bouřlivák, zároveň miláček fotbalových fanoušků na Letné i londýnského West Hamu. Tvrdý obránce a reprezentant proslul svými zkraty už během aktivního fotbalového života. Praštění do kamery České televize, plivnutí na protihráče nebo obvinění ze ztráty sparťanské kasy po jeho odchodu z Letné, to je jen malý výčet průšvihů, které Řepka stihl ještě během aktivní kariéry.

Dnes ho soud poslal nepodmíněně na 15 měsíců do vězení za zpronevěru. Soud přihlédl i k jeho dřívějším pletkám se zákonem a v rozsudku připomněl, že skutku se dopustil ve zkušební době podmínečného odsouzení za poškození cizích práv. Fotbalista byl nedávno potrestán za internetové útoky na svou bývalou manželku.

Tomáš Řepka vyfasoval 15 měsíců nepodmíněně, proti trestu se odvolal