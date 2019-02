Rada s Páníkem se konzervatismem netají, Pivarník naopak ligovou nadstavbu vítá

Novinka je na světě, ale nikdo dost dobře neví, co od ní očekávat. Proto jsme před startem jara oslovili kouče prvních šesti týmů s otázkou: Co říkáte ligové nadstavbě, v čem vidíte její přínos, případně, proč ji považujete za zbytečnou?

Jindřich Trpišovský - Slavia

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Vlastimil Vacek, Právo

Těžko se odpovídá, když nemám s tímto modelem zkušenosti, těžko jedenáct kol před koncem základní části soudit, co nadstavba přinese. Vždyť po třicátém kole mohou být bodové rozdíly už tak veliké, že nebude o co hrát a nadstavbová fáze bude zbytečná. Pokud se ale bude o první místo, nebo i šesté místo hrát do posledního kola, vnímám nadstavbu jako přínos.

Pavel Vrba - Plzeň

Trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba.

Vlastimil Vacek, Právo

Všichni jsou na nový model zvědaví, i když nikdo neví, co přinese. Poslední měsíc a půl bude ale každopádně hodně zajímavý. Stačí, aby se dva hráči zranili a všechno může být rázem složitější. A to už nemluvím o tom, že v české lize je kdokoli schopen porazit kohokoli, takže i s teoreticky slabšími mužstvy se můžete trápit a ztratit s nimi body. Věřím ale, že se do elitní šestky dostaneme a že s námi v ní bude hrát Slavia, Sparta, Ostrava a Jablonec, což by mělo být zárukou plných stadionů. Na konci soutěže pak uvidíme, jaké budou reakce na to, co nového se vymyslelo.

Bohumil Páník - Ostrava

Kouč Ostravy Bohumil Páník.

Vlastimil Vacek, Právo

Já jsem v tomhle směru konzerva, takže z nového modelu moc nadšený nejsem a považuji ho za zbytečný. Přikláním se ke klasice, které se drží v Anglii nebo Německu. Už jsem se ale s novinkou trochu smířil, hodnotit ji však budu teprve po skončení ligy. Uvidíme, co přinese nám trenérům, mužstvům a jak na ni budou reagovat diváci.

Petr Rada - Jablonec

Trenér Jablonce Petr Rada.

Vlastimil Vacek, Právo

S nadstavbou se setkávám poprvé, není vyzkoušená, takže neumím říct, jaká bude. Nepopírám, že jsem příznivcem klasického systému, kdy se liga hraje dvoukolově, jako je tomu ve všech velkých evropských soutěžích. Mně se nelíbí ani to, když o pořadí na konci rozhodují vzájemné zápasy. Spravedlivější by byl rozdíl ve skóre, jako třeba v Anglii. Variantu vzájemných zápasů bych eventuálně použil až při rovnosti skóre a bodů na konci soutěže. A ještě lepší by možná byl dodatečný zápas na neutrální půdě.

Zdeněk Ščasný - Sparta

Trenér Sparty Zdeněk Ščasný.

Vlastimil Vacek, Právo

Tentokrát bude sezona zkrátka jiná než ty předchozí, takže nemá smysl spekulovat a je třeba vzít nadstavbu jako holý fakt. Z toho plyne, že my musíme být připravení nejlépe, jak to bude možné. Ale hodnotit ji ještě předtím, než vůbec začala a proběhla? Počkejme a uvidíme.

Roman Pivarník - Zlín

Trenér Zlína Roman Pivarník.

Vlastimil Vacek, Právo

Pro mě představuje nadstavba přínos. Mnohokrát jsme si v klubech, kde jsem působil, říkali, že hlavně pro týmy, které nehrají poháry, je třicet zápasů málo. A málo je i sedm měsíců v roce, které jsou vyplněny soutěžními utkáními. Nadstavba bude zajímavá i pro diváky, protože přinese další zápasy se silnými soupeři, které bude konkrétně pro Zlín hodně atraktivní. A to nemluvím o třetím derby pražských „S", které zažije hlavní město.