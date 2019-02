Slavia je jasným favoritem bookmakerů i sázkařů. Kolik červených dostane Baroš?

Tři, dva, jedna, start! Dvěma pátečními duely začíná jarní část fotbalové ligy. V pozici hlavního favorita na zisk titulu do ní vstupuje pražská Slavia. Sešívaní mají s kurzem okolo 1,2:1 největší důvěru u bookmakerů a jejich triumf na svém tiketu volí i přesvědčivých 60 % sázkařů. S čtyřbodovým odstupem v tabulce může na příčku nejvyšší pomýšlet ještě Plzeň (4,2:1). Ostatní týmy, včetně Sparty, už jsou podle všeho bez šance na titul.

Titul získá Slavia, za ní skončí Plzeň a třetí příčku obsadí Sparta. Králem střelců se stane ruský kanonýr Komličenko z Mladé Boleslavi. Takové je mínění sázkových kanceláří.

„V celé historii naší společnosti od roku 1991 jsme nikdy podobně vysoký kurz na titul Sparty 150:1 nevypisovali," poukazuje Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Sportovní ředitel Tomáš Rosický v zimě určil nový směr Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Otázka tedy zní jinak. Podaří se Spartě konkurenty ze Slavie a Plzně aspoň znervóznit?

„Na Letné se vyčistil vzduch. Drahé cizince střídají talentovaní odchovanci, kterým sebevědomí dodává přítomnost a rady legendy Tomáše Rosického. Tento směr je správný, uvidíme, jak se promítne v bodových ziscích," spekuluje Urbanec.

Sparta navíc čeká na další eso z rukávu, Bořka Dočkala. Bookmakeři jsou ale skeptičtí, že by do hry v této sezoně ještě zasáhl - kurz 4:1. Od nové sezony se Dočkalova stopa na Letné už jeví mnohem pravděpodobnější. Kurz, že bude kapitánem do konce roku 2019 - 2:1.

Trpišovský vyladil skvěle fungující stroj

Všem jarním očekáváním vévodí červenobílí. „Kouč Trpišovský dokázal před aktuální sezonou Slavii vyladit ve skvěle fungující stroj. V 19 duelech podzimu sešívaní nevyhráli jen třikrát, přičemž zvládli i postup v Evropské lize. Obrana byla jedna ze tří nejlepších, v produktivitě pak Stoch a spol byli naprosto dominantní, kádr navíc zůstává pohromadě, respektive posílil," vypočítává Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Michael Ngadeu ze Slavie oslavuje gól Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

„Plzeň si coby největší soupeř připsala úspěchy v Lize mistrů, za které ale možná trochu zaplatila herní nejistotou v lize, Viktorii se navíc nedaří příprava. Nový herní model může ‚na poslední chvíli' ještě míchat karty, na celkovém triumfu Slavie ale nic změnit nedokáže," očekává Hanák.

Situace během podzimu poměrně jasně vykrystalizovala i na druhém konci tabulky, kde se se čtyřbodovou ztrátou krčí Karviná a Dukla. Právě klub z Julisky je podle bookmakerů hlavním aspirantem na sestup (1,9:1), Slezané mají nicméně kurs jen o jednu desetinu vyšší. Z trenérů je nejohroženějším mužem příbramský Josef Csaplár (3,5:1).

Vydělat lze i na hříšnících typu Kangy

Připraveny jsou také netradiční příležitosti. U Maxi-Tipu si lze například vsadit, zda ostravský střelec Milan Baroš obdrží v základní části ligy alespoň dvě červené karty. Momentální kurz na další exces emotivního útočníka je 3,27:1. Baroš už jednu červenou kartu na svém kontě v sezoně má, a tak každý zbývající zápas Baníku může přinést šťastlivci pěkný násobek sázky.

Milan Baroš z Baníku Ostrava během utkání v Ďolíčku.

Vlastimil Vacek, Právo

„Fanoušci na speciální příležitosti slyší a pravidelně mají úspěch sázky např. na počet vstřelených gólů vybraných střelců za sezonu či počet žlutých a červených karet u hříšníků, jako je sparťan Kanga, případně u nejlepších gólmanů počet čistých kont," říká předseda představenstva Karel Kabrna.