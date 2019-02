Ve středu prodloužil smlouvu a proti Baníku Rada dokazoval, proč o něho Dukla tolik stála

Dva dny před startem ligového jara se upsal pražské Dukle na dalšího tři a půl roku, v prologu k prvnímu jarnímu dějství s ostravským Baníkem pak Filip Rada dokazoval, proč o jeho další angažmá klub z Julisky usiloval. Čtyřiatřicetiletý gólman totiž hned několikrát svůj tým podržel, takže měl velkou zásluhu na remíze, kterou Pražané uhráli a díky níž se minimálně do sobotního střetnutí Karviné s Opavou odpoutali z poslední příčky v tabulce.

Dukla šla do vedení díky brance Podaného

„Povzbuzující to sice je, ale my tabulku den po dni nestudujeme a nesledujeme. Na jaře bude důležité, abychom hráli tak, jak jsme si před jeho začátkem řekli, a přitom každé utkání odjezdili naplno. A samozřejmě si přitom věřili a hráli bez zbytečného strachu," připomíná Filip Rada některá podzimní utkání, v nichž se jeho mužstvu bodový zisk nabízel, ale ono o něj přesto přišlo.

Duel s ostravským Baníkem potvrdil, že Dukla se i v tomto směru změnila. Hosté vsadili v závěru na dlouhé míče adresované Barošovi či střídajícímu Šašinkovi, vypracovali si hned několik příležitostí, z nichž mohli rozhodnout, ale obrana Pražanů tentokrát obstála a remízu uhájila. I díky Radovi.

„Někdy je k tomu zapotřebí i trocha štěstí, které tentokrát stálo při nás," glosoval střelu Hrubého do břevna, při které mu zatrnulo nejvíc. „Ale byla to rána krásná," složil poklonu ostravskému střelci. Pomalu stejnou, jako zimní posile Baníku Kuzmanovičovi, který ho jako jediný z hostujících hráčů překonal.

„Krásný gól, i když myslím, že to ani takhle trefit nechtěl," připomínal Rada střelu srbského legionáře, která mu trochu zaplavala.. „Přímo na lajně takovou ránu nechytí žádný gólman. A i kdybych byl lépe postavený, byl bych na tom nejspíš stejně," netajil Rada, že vyrovnání zabránit nemohl.

Zato při střeleckých pokusech Baroše a Holzera se blýskl a své mužstvo podržel. „Baroš střílel zblízka, takže to byla hodně nepříjemná situace, při ráně Holzera míč rovněž plaval ve vzduchu, takže jsem reagoval až na posledních chvíli. Těžko proto říct, která situace pro mě byla těžší. Podstatné je, že jsme tlak a šance Baníku přečkali a získali bod," kvitoval remízu domácí gólman Filip Rada.

„V naší situaci jde o zlatý bod. Baník má kvalitní mančaft, věří si, měl i o trochu víc šancí než my, i když i my jsme si příležitosti připravili a mohli zápas rozhodnout. Samozřejmě že doma bychom měli vyhrávat, ale ze situace, ve které jsme se ocitli po podzimu, se musíme dostávat postupně a získávat bod po bodu. Když budeme pokračovat ve výkonech a hře, jakou jsme předvedli proti Ostravě, nemám o ligovou záchranu strach," je Rada po remízovém vstupu do jara naplněn vírou, že nejvyšší soutěž se bude hrát na Julisce i v příští sezoně.