Přehlídka krásných gólů: pohotový lob i úchvatné sólo. Liberec rozstřílel Příbram

Na podzim vstřelila parta kouče Zsolta Hornyáka pouhých sedmnáct gólů, teď stihla tři jen za úvodní poločas. Poprvé se prosadil po dvaceti minutách Matěj Hybš po rohovém kopu, když nehlídaný na zadní tyči dotlačil míč za brankovou čáru.

Za dalších osm minut už modrobílí vedli 2:0. Tento gól stojí za vidění! Míč převzal ještě na vlastní polovině Jakub Pešek. Příbramští hráči mu dali dostatek prostoru, čehož liberecká „desítka" využila k úchvatnému, téměř sedmdesát metrů dlouhému sólu. Pešek se s lehkostí prohnal kolem čtyř protihráčů až před gólmana Ondřeje Kočího. Levačkou poslal míč přesně k protilehlé tyči.

A ještě před pauzou byl aktivní Pešek blízko své druhé trefě, ale vyběhnuvší Kočí jeho pokus vyrazil. Ovšem jen k Oscarovi, který viděl odkrytou branku a pohotovým lobem z třiceti metrů s pomocí břevna zvýšil na 3:0.

Severočeši na svém hřišti v první půli jasně dominovali, hrálo se převážně na půlce hostů. O jasné převaze týmu Zsolta Hornyáka vypovídá i statistika z první části. Střely na branku 10:0, rohové kopy 4:1, střely mimo branku 3:0. Už v sedmé minutě navíc běžel sám na branku Libor Kozák, který hrál v české lize vůbec poprvé.

Největší posila Severočechů se však přeci jen první trefy v domácí soutěži dočkala. Příbram se sice po výměně stran malinko zvedla, ale po hodině hry schytala další ránu. To Oscar poslal do vápna centr a bývalý hráč Lazia Řím Kozák míč nohou tečoval do branky. Za tři minuty to už zavánělo debaklem, když Ondřej Karafiát v dobré pozici napálil jen tyč.

„Dejte jim bůra," skandovali diváci. Výhru o pět branek ještě na stadionu U Nisy v nejvyšší české soutěži neviděli.

Slovan vysokým triumfem navázal na úspěšnou bilanci s Příbramí z posledních zápasů. Středočechy porazil pošesté v řadě.