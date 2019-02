Mrzí to. Mohli jsme Plzeň obrat o všechny tři body, netajil kapitán Matějovský, že jeho tým měl na víc

Hlásali, jak chtějí od prvního jarního kola nahánět vedoucí Slavii, jenže namísto toho jí nabídli, aby si vedení v lize ještě víc upevnila a bodové aktivum zvýšila. „To proto, že Mladá Boleslav byla v některých věcech důraznější než my. A i do soubojů chodili její hráči s obrovskou chutí,“ lakonicky glosoval plzeňský kouč Pavel Vrba ztrátu, s níž na úvod jara rozhodně nepočítal. Remíza (1:1) v Mladé Boleslavi je pro obhájce titulu málo, to se ví.