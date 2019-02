„Je to úleva, pro útočníka je to hrozně důležité. Ale dnes bych byl spokojený asi i bez něj, protože kluci dali první tři góly a počítá se hlavně výhra. Moje trefa je už ta pomyslná třešnička na dortu, která mi však přinese více sebedůvěry," svěřil se Libor Kozák.

Čeká ho zápisné? „Je to premiéra v lize a hned i gól, takže něco mě to stát bude. Ale to jsou příjemně utracené peníze," culil se střelec, který proti Příbrami zvýšil v 62. minutě už na 4:0, když nohou do branky tečoval centr Oscara.

Libor Kozák (vlevo) z Liberce a Marek Kodr z Příbrami.

Radek Petrášek, ČTK

„Libor je kvalitní útočník, znám ho dobře. Je vysoký a nepříjemný a je potřeba ho zdvojovat při osobních soubojích. Brání se těžce, ale jde to," poznamenal obránce Příbrami Tomáš Jablonský.

Velkou šanci měl Kozák už po sedmi minutách hry, kdy běžel sám na gólmana Ondřeje Kočího. „To byla obrovská šance. Mohl jsem to tam řešit lépe, i když gólman dobře vyběhl a hodně mi zmenšil úhel. Ale jsem rád, že jsem se do šancí dostal. Pro soupeře jsem představoval neustále nějaké ohrožení. Ale každopádně jsem rád, že mi to tam pak padlo. Je to důležité pro sebedůvěru. Ale gól jsme dali čtyři kluci, což je dobré," pochvaloval si Kozák. Bývalý hráč Lazia Řím a nejlepší střelec Evropské ligy ze sezony 2012-13 prožil debut v české lize až ve 29 letech. Cítil nervozitu?

„Nervozita byla větší, než jsem čekal. I když se na to člověk chystá, neví, co může čekat. Ale zase to nebylo nic extrémního. První minuty jsem se musel trochu rozkoukávat, ale musím říci, že kluci mi to na hřišti hrozně usnadnili. Dali jsme rychlý gól a první půlhodinu hráli fakt dobře. Lépe jsem tak mohl zapadnout do týmu," liboval si útočník, který se v soutěžním zápase trefil téměř po roce.

Trenér Liberce Zsolt Hornyák při utkání s Příbramí.

Radek Petrášek, ČTK

„Myslím, že nám Libor hodně pomohl, na hřišti jsme ho cítili, byl oporou," ocenil zkušeného parťáka střelec druhé branky Jakub Pešek.

„Chodil jsem za něj, když šel dlouhý balon a těžil z něj. Pak i přidal gól. A myslím, že do dalších bojů nám pomůže ještě víc, protože to z něj spadne a bude víc sebevědomý," dodal Pešek.

Kozáka vyzdvihl i kouč Liberce Zsolt Hornyák. „Je to velmi cenné, že se trefil, potřebovali jsme to. Jeho silná stránka je v zakončení," poznamenal trenér Severočechů, jehož tým v jednom zápase nastřílel téměř čtvrtinu gólů, co nasázel v devatenácti podzimních duelech. Faktor Kozák v české lize poprvé zafungoval.