Diviš v derby slavil vítězný návrat do Slovácka. Možná Hradiště od radosti spadne, culí se

„Vysoký balon jsem chytil do rukou, ale jak jsem při výskoku dopadal, drbl jsem trochu do Diviše a míč mi vypadl do sítě. Moje chyba. Hned po zápase jsem se klukům v kabině omluvil. Gól jde za mnou," kaje se brankář Stanislav Dostál.

Přiznal, že je z porážky hodně zklamaný. „Vždyť to byl jednoznačně remízový duel. Měli jsme si body rozdělit, a byl by klid. My jsme si vytvořili málo šancí, avšak Slovácko vůbec žádnou. O to je prohra hořčejší. A pro mě jako rodilého Zlíňana dvojnásobně," svěřil se.

Hostující útočník Jaroslav Diviš si naopak užíval vydařený návrat do hradišťského týmu, v němž na jaře hostuje z Mladé Boleslavi. „Snažil jsem se Dostála atakovat a zničehonic skončil balon v bráně. Ani nevím jak, vůbec jsem to neviděl. Najednou se ale ke mně začali sbíhat radující se spoluhráči. Takže jsem usoudil, že mám na brance nějaký podíl," usmívá se šťastně.

Zleva Libor Holík ze Zlína a Jan Kalabiška ze Slovácka.

Dalibor Glück, ČTK

Diviš ví, že střetnutí nemělo na těžkém terénu vysokou úroveň. „Byla to spíš kopaná než fotbal. Ale pro nás je důležité, že jsme si připsali důležité tři body a potěšili naše příznivce. Vždyť jsme Slovácko zdolali v lize po víc než dvanácti letech," těší ho. Oslavovat s týmem se však v sobotním večeru nechystal. „Dostali jsme za výhru dva dny volna, a tak spěchám za rodinou do Jablonce. Ale kluci ať si to společně s fanoušky pořádně užijí. Možná Hradiště od radosti spadne," culí se Diviš.

Trenér Slovácka Martin Svědík nedělá velkou vědu z toho, že jeho celek bral tři body, aniž pořádně vystřelil na branku. „Soupeř taky neměl skoro žádnou šanci. Tak to v úvodních jarních kolech, kdy není stav trávníků zdaleka optimální, někdy prostě chodí. V zápase převažovala defenzíva nad ofenzívou. Bylo to bojovné utkání a dobře si uvědomuju, že naše vítězná branka byla dost šťastná. Štěstí ovšem přeje připraveným," tvrdí Svědík.

Jeho kolegovi Romanu Pivarníkovi premiéra na zlínské lavičce nevyšla. „Moc mě mrzí, že jsme zarmoutili naše fandy. Byl to zápas s minimem střeleckých příležitostí a rozhodla ho situace, která vlastně ani šancí nebyla," posteskl si.

Podle něj scházela Zlíňanům v soupeřově šestnáctce adresná přihrávka. „A na začátku druhé půle jsme si střetnutí zkomplikovali zbytečně inkasovaným gólem. Nepovedlo se nám vyrovnat, protože naše centry ze stran nebyly příliš přesné. A jedinou tutovku Železník promarnil," našel Pivarník příčiny nezdaru.

Dostálovi za hrubku nevyčinil. „Vždyť ji neudělal schválně. Nebyla to snadná situace pro něj ani pro mužstvo. Každý občas chybuje a nechci hned teď v emocích říkat, zda ho za týden v Příbrami nahradí v bráně Rakovan. Musíme to dobře zvážit, nerad bych Standu hned odepsal," přemítá Pivarník.