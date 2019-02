Gól to byl krásný. Bohužel pomohl jen k bodu, litoval karvinský Wágner

„Bohužel po gólu jsme zaspali. Říká se, že prvních pět minut po vstřelení je nejhorších, že musíte být koncentrovaní, ale nám se to nepovedlo. Wágner to trefil fantasticky. Škoda," krčil rameny Jurečka, který vstřelil svůj premiérový ligový gól.

„Myslel jsem si, že nám to rychlé vyrovnání pomůže. A v první půli tomu tak bylo. Byla tam spousta závarů a situací, kdy to tam skákalo na malém vápně. Asi nám trošku chybělo v těch momentech i štěstí. Gól to byl krásný, to jo. Bohužel pomohl jen k bodu. Potřebovali jsme tři a máme jen jeden," mrzelo Wágnera.

Nečekaným kouskem opavského brankáře Vojtěch Šroma dokonale zaskočil. „Ani nevím, jak to trefil. Měl to hodně za sebou a najednou vyletěl balon zpoza něj. Je to obrovská škoda. Když dáme gól, tak musíme pět deset minut prostě udržet. Kdyby se nám to povedlo, bylo by to možná jiné utkání. Ale na druhou stranu jsem rád, že nás to nepoložilo a dohráli jsme to do remízy," vykládal zřejmě nejlepší hráč Opavy Šrom.

Na získaném bodu ze hřiště soupeře měl značný podíl. Chytil několik nebezpečných střel, blýskl se i v nastaveném čase první půle, když vyrazil dorážku Čoliče mířící za brankovou čáru v posledním možném okamžiku. „Ten míč už byl na čáře. Bylo i docela štěstí, že mi to nesedlo a vykutálelo se to na druhou stranu, a ne zpátky k němu," popisoval důležitý zákrok Šrom. „Tam chyběl kousek. Benji to tam na vzdálenější tyči doklepával do branky a gólman to vyrazil tak půl metru vedle mě," litoval Wágner.

Karviná si domácí bodovou ztrátou v boji o záchranu nepolepšila. Získaného bodu si více cenili Opavané. „Pro nás je důležité, že jsme si Karvinou udrželi pod sebou. Jasně, chtěli jsme vyhrát, ale bod je zlatý, protože Karviná měla v první poločas dvě tři gólovky," upozornil Šrom.