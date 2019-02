Baggio je zpět. Jablonský už zase kope v lize

Před čtrnácti měsíci dal obránce Tomáš Jablonský fotbalové kariéře vale, teď se ale do nejvyšší soutěže vrátil v dresu Příbrami. „Chybělo mi to,“ přiznal obránce přezdívaný Baggio, který na konci předminulého roku překvapil, když coby hráč brněnské Zbrojovky v pouhých třiceti letech profesionální fotbal zabalil. „Bylo to z rodinných důvodů, víc to nechci rozebírat. Ale fotbal jsem hrál dál ve třetí lize za Zápy. Takže jsem se udržoval," vykládal po obnovené premiéře mezi elitou.

Je jasné, že třetí nejvyšší soutěž hráče neživí jako liga. „Něco málo jsem tam bral, ale to se nedá vůbec srovnávat," připustil Jablonský. Loni tak pár měsíců pracoval ve Slavii jako koordinátor péče o zahraniční hráče a mládež, lidově řečeno se v Edenu staral o cizince. Poté se živil i jako realitní makléř.

V hlavě mu ale pořád vrtal červík v podobě možného návratu do první ligy. „Domluvili jsme se s panem Starkou, že začnu zimní přípravu v Příbrami a uvidíme, jestli bude mít trenér Csaplár a vedení zájem," uvedl Jablonský. U Litavky o něj nakonec stáli.

🆕Novou posilou příbramské obrany se stává Tomáš JABLONSKÝ, který u Litavky podepsal smlouvu na 2 roky 📝

🔗https://t.co/ElCjOmrrmM #prestupy pic.twitter.com/6vx530s8FA — 1.FK Příbram (@fkpribram) 16. ledna 2019

Comeback na ligovou scénu mu ale zkalila vysoká prohra 0:4 v Liberci. „Fyzicky jsem se cítil vážně dobře. Musím říct, že příprava byla sice krátká, ale naběhali jsme toho hodně, často jsme byli i v posilovně. Jenže výkon celého týmu byl v Liberci prostě špatný," uznal obránce, který v české lize odehrál 191 zápasů.

„Neplnili jsme, co jsme si řekli. A je to škoda, protože si myslím, že tenhle tým má na to, aby vozil body z venku. Jde jen o to, abychom hráli tak, jak máme. Jinak budeme klesat v tabulce dolů a to nechceme," dodal Jablonský.