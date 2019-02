Na penaltu proti Liberci bych si troufnul, říká exliberecký kapitán Fleišman

„Na Liberec se moc těším, protože tam stále bydlím a mám tam spoustu kamarádů. Ale očekávám vítězství, protože jsme dva body ztratili na Dukle. Potřebujeme, aby všechny tři teď zůstaly doma," připomněl někdejší liberecký kapitán.

V roce 2016 Fleišman zamířil z Liberce do Mladé Boleslavi, od jara loňského roku je hráčem Baníku Ostrava. Motivaci uspět proti svému bývalému týmu má ale stále zvýšenou. „Ale ona je vlastně na každý zápas stejná - vítězství," pousmál se 34letý obránce, jemuž se v dresu severočeského týmu proti Baníku střelecky dařilo. Nyní by to rád otočil.

„Pamatuji si, že jsem na Bazalech proměnil penaltu proti Jirkovi Pavlenkovi, trefil jsem se pak i u nás v Liberci. Dal jsem Baníku snad čtyři góly, ale teď jsem na opačné straně a budu chtít dát Liberci aspoň jeden gól. Klidně z penalty," upozornil Fleišman, který ovšem svou poslední penaltu proti Plzni v podzimní části ligy neproměnil. „Nedal jsem, ale troufnul bych si znova," poukázal Fleišman.

Liberec? Nečeká nás nic jednoduchého

Zatímco Baník v minulém kole získal pouze bod, Liberec v prvním utkání roku vypráskal Příbram 4:0. „Už jsou spolu delší dobu a začíná se projevovat rukopis trenéra Hornyáka, který chce hrát kombinační, hodně běhavý a agresivní fotbal. I v tom prvním utkání s Příbramí to už bylo myslím vidět. I když jsem četl, že dva góly neměly platit, takže skóre 4:0 zkresluje. Nicméně to neznamená, že by nebyli nebezpeční. Nečeká nás nic jednoduchého. Ale koukali jsme na jejich hru, máme ji rozebranou a doufám, že je k ničemu vážnějšímu nepustíme," řekl ostravský fotbalista.

Oba týmy v zimní pauze posílily útočnou sílu. A jak ostravský Nemanja Kuzmanovič, tak liberecký Libor Kozák se uvedli gólem. „Přišel jako velká hvězda a spousta akcí může být vedena přes něj. To by mohla být naše výhoda. Když ho dobře pokryjeme, tak by to mohlo mít úspěch," řekl Fleišman na adresu opavského rodáka Kozáka.

„Ale Liberec není jen Kozák. Do sestavy se zřejmě vrátí Roman Potočný, který má výbornou střelu, celkově je ten mančaft má dobře poskládaný. Troufnu si ale říct, že celkově nejsou lepší než my, takže jdeme za vítězstvím," zdůraznil.

Pátý Baník má po 20 kolech na sedmý Liberec náskok sedmi bodů. To v tříbodovém systému není mnoho. „Na tabulku nekoukáme. Nechceme si tady tím vůbec zatěžovat hlavu," připomněl Fleišman, kterého nevzrušuje ani nelichotivá bilance Baníku s Libercem v lize. Z 49 dosavadních vzájemných utkání vyhrál Liberec 22krát, zatímco Baník slavil jedenáctkrát. „Nevěřím tomu, že by z toho byl někdo v kabině nějak nervózní. To určitě ne," pousmál se levý bek Baníku.