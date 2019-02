Plzeň hraje v módu menší náročnosti, Slavia ji výkonnostně přeskočila, hodnotí bývalý trenér obou lídrů

Fotbalovou soutěž čeká šlágr v podobě bitvy první Slavie na půdě druhé Plzně. Pokud Pražané uspějí, získají náskok devět bodů. Který z daných týmů je v lepší situaci?

Slavia má na české poměry vysokou kvalitu. Výkonnostně je před Plzní. Viktoria nemá špatný kádr, ale Slavia je dál z pohledu parametrů hry. Předvádějí fotbal, který je blíže nárokům a požadavkům hry konkurenceschopné v Evropě. Její projev je propracovanější, intenzivnější a hráči dokonale vědí, jak se chovat v ofenzivní i defenzivní fázi. Na první pohled je patrné, že jsou dál v napadání, agresivitě, síle a dostávání soupeře pod tlak. Plzeň v těchto atributech dlouhodobě polevuje.

Čím si stagnaci Západočechů vysvětlujete?

Plzeň hraje v módu menší náročnosti. Více těží z rutiny. Je to možná vyšší zralostí kádru. Ale mají dvě tváře. Na evropské scéně při duelech s CSKA Moskva, na Realu Madrid či doma s AS Řím ukázali, že mají potenciál držet krok s Evropou. Ale je pro mě záhadou, proč jim stejný drajv chybí při zápasech domácí ligy, kde je intenzita i nasazení ve srovnání se Slavií nižší. Pokud se nestane něco dramatického, tipuji jako mistra Slavii. Má mentálně vyspělé hráče, byť ve srovnání s Plzní jsou mladší.

Na podzim Slavia doma rozdrtila Viktorii 4:0, má k dobru šest bodů, vstup do jara zvládla vítězně, zatímco Západočeši remizovali v Mladé Boleslavi. Nahrává aktuální rozpoložení Pražanům?

Plzeň musí přidat, herně je za očekáváním. Přestože z výsledkového hlediska je mimořádně úspěšná, její herní projev se zhoršil. Pokud chtějí Západočeši uspět v konfrontaci se Slavií, musí podat výkon v jiných obrátkách, než v Boleslavi či přípravných duelech. Ale svěřenci Pavla Vrby se umí zmobilizovat, což v minulosti mnohokrát dokázali. Navíc domácí prostředí rozdíly maže. Ale to je řeč o jednom utkání. Z hlediska dlouhodobého má větší předpoklady Slavia. Soupeře přehrává pravidelně, zatímco Plzeň se mnohdy brání i doma.

Trenér Bohemians Miroslav Koubek během utkání 7. kola ePojištění.cz s Duklou Praha.

Vlastimil Vacek, Právo

Pokud se zaměříte na zimní posily obou týmů, kdo podle vás udělal lepší nákupy?

Je třeba vidět, že se výrazně změnil trh. Slavia je nyní schopná přeplatit hráče, kteří by dříve mířili do Plzně. Na západě Čech sice vydělali v Lize mistrů stamiliony, ale chovají se racionálně a nepouští se do ekonomických dostihů, proto poprvé výrazněji sáhli po hráčích narozených mimo Česko a Slovensko. Nicméně se stále drží filozofie nákupu fotbalistů, kteří jsou osvědčení v rámci domácí soutěže. Nepouštějí se do žádných metod pokus omyl. V Plzni Kayamba, Beauguel či Pačinda zvednou technické stránky výkonu a naplní požadavky na nadstandardní individuální schopnosti. Ale myslím, že slávisté Ševčík, Masopust a Král jsou hráči, kteří pokukují po reprezentaci. Plzeňští nikoliv.

Spatřujete velký rozdíl v trenérském pojetí u obou týmů?

Jindřich Trpišovský se určitě v minulosti hodně Pavlem Vrbou, který do Česka zavedl pro něj typický styl v podobě vytváření konkrétního herního schématu postavení hráčů při tvorbě postupného útoku. Základní postavení hráčů obou týmů v této složce útočné fáze, takzvané udělání hřiště, je velice podobné. Dokonce stejné. Záleží jen na kvalitě provedení. Slavia je ostřejší v obranné fázi. Trpišovský hráče nutní k neustálému napadání, které se odehrává hodně vysoko a je mimořádně intenzivní. Jeho svěřenci se pořád vytahují za soupeřem, zatímco Plzeň mnohdy hraje v hlubokém bloku.

Plzeňské publikum je hodně náročné, opory jako Kolář či Petržela jsou u fanoušků velice oblíbení. Mohou nově příchozí západočeské matadory skutečně plně nahradit?

Plzeň prochází určitou rekonstrukcí. Pokles je logický, očekáváný. Otázka zní, jestli se rekonstrukce zbytečně nebrzdila. Generace hráčů, kteří dozrávali po boku Horvátha, byla výjimečná. Nicméně nahradit tyto staré bardy bude pro nově příchozí hodně svízelné. Laťka je nastavená vysoko.

Jak moc do boje o titul promluví nový formát soutěže s nadstavbou?

Jestliže by kupříkladu Slavia šla do nadstavby s náskokem devíti bodů, bude rozhodnuto. Sice absolvují pět zápasů s nejlepšími domácím soupeři, ale všechny neprohrají. Rozhodující bude bodový rozdíl a postavení týmů, protože první bude mít více zápasů doma. Slavia určitě není slabší z hlediska zkušeností. Byť její hráči jsou mladší, mají v nohách evropské poháry, reprezentační duely a jsou hladoví. Ovšem vyrovnaná bodová situace před nadstavbou by hrála pro Plzeň, která je ošlehaná vypjatými koncovkami.