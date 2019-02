Maďaři? Na hřišti mi kolikrát přišlo, že neznají ani svého bratra, vzpomíná obránce Sigmy

V zelenobílém dresu jste odehrál sedm sezon. Sliboval jste něco do kabiny za výhru?

Nic speciálního jsem nevypisoval, ale kdybychom uhráli bod nebo všechny tři, nějaké občerstvení bych přinesl. Hrál jsem tam fakt dlouho, ale před zápasem jsem byl v kontaktu akorát s Martinem Doležalem. Jsem rád, že v Jablonci pro jaro zůstal, v klubu si vybudoval dobrou pozici a je tam útočníkem číslo jedna.

Také vy jste si na severu Čech udělal jméno. Existovala možnost návratu do Jablonce, z něhož jste před rokem a půl odcházel do Vasasu Budapešť?

Teď v zimě ne. S panem Peltou, s nímž jsme si za ta léta vytvořili určitý vztah, jsem se ale bavil asi před sedmi měsíci. Vypadalo to, že budou hrát skupinu Evropské ligy a ptal se mě, jestli bych měl zájem. Mně se to samozřejmě líbilo, ale já končil v Maďarsku teprve první sezonu a dál snil o zahraničí. Navíc jsem tehdy ještě netušil, že Vasas sestoupí z nejvyšší soutěže.

Miroslav Pelta (vlevo) a Pavel Nedvěd během vyhlášení ankety Fotbalista roku 2015 v Obecním domě v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Lákala vás v Olomouci i role lídra a mentora?

Také. Ale rozhodlo, že o mě klub stál. Mluvil jsem s trenérem a sportovním manažerem. Chtěli, abych přišel. Měli určitou vizi, která se mi líbila. Na podzim jsem hostoval v Haladási a v létě bych stejně řešil nové angažmá, protože na návrat Vasasu mezi elitu to nevypadalo. Chtěl jsem něco stálého a v uvozovkách jistotu, kde můžu budovat svojí pozici a úspěch pro klub.

Vstup do jara se Sigmě výsledkově nepovedl. Nálada v kabině asi není nejlepší.

Všechno bylo až do pátečního zápasu pozitivní a super. Bohužel přišla porážka s Jabloncem... Musíme se teď prostě všichni semknout, pracovat jako jeden celek a zachránit Olomouc v lize.

Olomoucký stoper Vít Beneš (vpředu) v ligovém zápase proti Jablonci.

archiv SK Sigma Olomouc

O udržení jste se loni na jaře neúspěšně rval s Vasasem. V předminulé sezoně přitom tým skončil v lize třetí a zahrál si první předkolo Evropské ligy. Proč se nedařilo?

Já přišel až v létě, takže těžko porovnávat. Ale byli v euforii, udělali šňůru a dostali se i do finále tamního poháru. Jenže mi pak přišlo, že jejich mentalita není tak bojovná. Jsou spíš flegmatičtí. Může se stát cokoliv a neřeší to. Ve Vasasu hráli i Honza Šimůnek s Lubošem Kamenárem a říkali jsme si, jak tenhle tým mohl skončit třetí. Chyběl náboj a agresivita.

Úrovní je maďarská liga srovnatelná s českou?

Myslel jsem, že jsou vyrovnané, ale postupně jsem zjistil, že jejich soutěž je slabší. Do Česka dorazila řada zahraničních hráčů, kteří kvalitu zvedli. Maďarská liga je míň založená na taktice, i když individuality v ní jsou. My je měli i ve Vasasu, ale problémem bylo pracovat jako tým. Kvůli výstavbě stadionu jsme domácí zápasy hráli v azylu, ale trénovali jsme v areálu a měli pár tréninkových hřišť. Elektropřístroje a lasery jsme měli, jenže rehabilitace tam nebyla tak dobrá, protože jsme byli v takových buňkách a neměli větší kabinu.

Vít Beneš, bývalý obránce Jablonce hrál maďarskou ligu za Vasas.

archiv Víta Beneše

Co vás v Maďarsku překvapilo?

Vize tamního svazu, který chce, aby měly týmy zázemí na vysoké úrovni. Všechny kluby v první lize postavily nový stadion. A také trvá na vlastních akademiích, kde mají svoje pravidla a motivační odměny pro kluby. Když si vychovají hráče, který jim bude nastupovat v lize, dostanou finanční odměnu. Takže dobrá šance vychovat v Maďarsku nové talenty. Samozřejmě je otázka, aby to nebylo jen na úkor peněz a někdo si pouze nenamastil kapsy.

Maďarština je dost obtížná. Naučil jste se pár slov?

Něco jsem pochytil, hlavně fotbalové pokyny, abych mohl na hřišti reagovat. Ale do konverzace v maďarštině jsem se fakt nepouštěl. (smích) Trenér mluvil anglicky a schopní mluvit byli i hráči. Snažili se nás tam sice dostat pod tlak, abychom se naučili jejich řeč, ale já se spíš zdokonaloval v angličtině. Maďarština je těžká, musel bych se ji učit opravdu denně.

Vtípky v šatně ze strany Maďarů jste tedy nepochopil?

Pointě jsem nerozuměl. Jenže oni neměli problém nám to vysvětlit anglicky. K nám cizincům byli hodně přátelští a já s nimi vycházel dobře. Na hřišti mi však naopak přišlo, že kolikrát neznali ani svého bratra. Hlavně v trénincích to bylo přiostřené.

Bydlel jste na okraji Budapešti. Neměl jste problém domluvit se s místními lidmi?

Na okraji města angličtinu moc neznali, takže se mluvilo rukama a nohama. Bylo to vtipné. Třeba nákup kuřecího masa, když jsme chtěli stehno nebo prsa. Pro manželku to bylo docela náročné, aby jim všechno vysvětlila. Ale časem nás už znali a věděli, co chceme. (úsměv)

Fotbalista Vít Beneš a jeho přítelkyně Klára.

archiv Víta Beneše

Ochutnal jste pravý maďarský guláš nebo jinou místní specialitu?

Guláš jsem si jednou dal. Oni mají tradici, že si po obědě dávali něco jako české buchtičky se šodó. Akorát buchtičky byly udělané trochu jinak a krém byl studený. A pak mi taky zachutnalo, že dávali pálivou papriku do polévek. Mám rád pikantní jídla.

Kam jste v Budapešti s manželkou rádi zašli?

Centrum je krásné. Budapešťský parlament je nádherná stavba. Přes Dunaj je pak Rybářská bašta. Hodně lidí nás jezdilo navštěvovat, takže exkurze jsme podnikali často a ani se nám to neokoukalo. Pořád nás bavilo tam chodit a užívat si krásu města.

Po sestupu Vasasu jste odešel do Haladáse. Bylo pro vás hostování jasnou volbou?

Oni si mohli vybrat, jestli chtějí hrát druhou ligu s cizinci. Lepší ale pro ně bylo jít do ní s maďarskými hráči. Motivační odměna ze strany svazu totiž platí i pro druhou ligu.

Haladás, tým z města Szombathely, vedl Slovák Michal Hipp. To byla pro vás jistě výhoda.

Za pana Hippa panovala v Haladási profesionalita a chtíč. Trval si na taktice, ale Maďarům se to asi moc nelíbilo. Když ho propustili a přišel maďarský trenér, vrátilo se tam vše do kolejí, které si přáli. Měli zase takovou „svoji pohodu", kterou potřebovali.

Fotbalista Vít Beneš hrál maďarskou ligu za Vasas Budapešť.

archiv Víta Beneše

Jak se vám líbilo v Szombathely?

Město bylo menší, ale taky pěkné. Je tam jezero, kde se pohybovalo snad celé město. Promenáda kolem něj byla super.

Ve Vasasu i Haladási jste pravidelně hrál. Přitom to zkraje vypadalo, že z transferu úplně sejde.

Doktorka při zdravotní prohlídce zjistila, že mám jizvu na břiše. Zděsila se a ptala, z čeho je. Před patnácti lety jsem přišel o jednu ledvinu. Já s tím léta žiju, hraju a nepřipadám si jako hendikepovaný. Jenže s jednou ledvinou tam zkrátka nemůžete dělat vrcholový sport. Začalo se tedy ihned řešit povolení.

Musel jste podepsat papír, že hrajete na vlastní nebezpečí?

První kolo jsem kvůli tomu nehrál. Dostavil se před nějakou komisi, kde jsem to musel říct. V maďarštině bych to samozřejmě nezvládl, takže přišel tlumočník, který jim všechno přeložil z angličtiny. Dopadlo to nakonec dobře.

Co se vám v patnácti letech přesně stalo?

Hrál jsem v dorostu nějaký přátelák. Kontroloval balón ke svému brankáři a protihráč mě strčil zezadu. Já spadl brankáři na koleno, které mi udeřilo do ledviny, kde už se předtím vytvořila cysta. Byla tedy jakoby „načatá" a náraz ji dodělal. Absolvoval jsem operaci, kterou vedl bývalý klubový doktor v Ústí nad Labem.

V tu chvíli se vám zbořil svět?

Já si konec fotbalu nepřipouštěl a neznal rizika. Doktoři mi říkali, abych přestal hrát, ale i rodiče mě dál podporovali. Po nějakých pěti měsících od úrazu jsem trénoval s neoprenovým bederním pásem, jako když vás třeba bolí záda. Neochránil by mě, ale z hlavy mi odstranil psychický blok. Začal jsem pak normálně podstupovat souboje a hrát.