Boleslav vyhrála v Teplicích, kouč Weber potvrdil zájem o Skaláka

„Neumím říci, v jakém je to stadiu. Ale o Jirku máme zájem. Mluvil jsem s ním a existuje i nějaká dohoda klubů. Určitě by jeho návrat prospěl konkurenci v mužstvu, jenže jeho příchod sám neovlivním," prohlásil Weber. Působení v Mladé Boleslavi je jednou z variant, jak by mohla Skalákova kariéra pokračovat. Ve hře je podle informací Sport.cz také působení v Rusku, třetí možností je setrvání v Millwallu.

Brankář Jan Šeda by zvučnou posilu také rád uvítal. „Skaláka známe z dřívějšího působení v Boleslavi. Kdyby přišel, mohla by to být pro naše mužstvo vzpruha, tak jako to předvádí Libor Kozák v Liberci. Ale spekulace vnímám s rezervou. Hráčům to nepřísluší. Hlavně nás momentálně těší tři body z Teplic," prohodil zkušený gólman.

Český záložník Jiří Skalák.

Vlastimil Vacek, Právo

Trenér Jozef Weber pochválil kanonýra Nikolaje Komličenka. „Je příjemné, že máme ve svém středu takového střelce. Pracuje pro tým a proměnil na jaře dva pokutové kopy po faulech na svoji osobu. A to nebylo jednoduché. Udržel si přes zimu produktivitu. Mužstvo mu vytváří servis pro útočné prosazení, ale je tam i vzájemná pokora," řekl kouč. Komličenko už nastřílel v této sezoně dvacet branek.

Weber byl s výhrou spokojený, nicméně nepropadá větší euforii. „Je dobře, že souhra a týmový duch fungují, což je potřebné pro úspěšné výsledky. Musíme se ale nachystat na zápas s Jabloncem a snad to bude pokračovat," věří trenér středočeského týmu.

I přes vítězství našel na hře svých svěřenců menší nedostatky, „Ve chvíli, kdy se zdálo, že máme zápas plně pod kontrolou, přišlo vyloučení. Museli jsme sáhnout do rozestavení a Tepličtí nás zatlačili. Kromě několika závarů jsme to v defenzivě nakonec zvládli. Ne, že bychom si utkání výrazně zkomplikovali, ale ani krátkodobá slabší okénka nás o vítězství nepřipravila," dodal.