Přestřelku u Litavky rozhodl Mingazov

Fotbalisté Příbrami čekali na domácí výhru čtyři ligové zápasy, naposledy zdolali u říčky Litavky na konci září Mladou Boleslav. Přestřelku se Zlínem v utkání 21. kola rozhodl Mingazov. Zlín naopak nezvítězil pět kol v řadě. Po roce a půl se z kazachstánského Tobolu Kostanaj vrátil do české nejvyšší soutěže záložník Egon Vůch, ale zápas proseděl na příbramské lavičce.

Domácí sice začali aktivně, Antwi zatáhl dvě slibné akce po levé straně, leč chyběla přesná finální přihrávka, takže se nedostali ani ke střele. Zlín vsadil spíš na postupné útoky, ani jemu se však nedařilo vyprodukovat nebezpečnou akci. Fotbal převážně mezi šestnáctkami se postupně měnil v taktický souboj, který hrstku diváků, i když bylo příjemné počasí, nemohl svojí kvalitou nadchnout. Když už se rýsovala nebezpečná akce, domácí Fantiš místo míče trefil obránce soupeře Bartošáka.

K první střele mezi tyče se dostali domácí, to už běžela 25. minuta. Mingazov našel před šestnáctkou Květa, ale ten pouze vyprášil rukavice pozorného Dostála. Vzápětí si oba souboj zopakovali, ale úspěšnější byl znovu zlínský gólman. Hosté vyčkávali, jejich úder přišel po necelé půlhodině. Odkop z vlastní poloviny si zpracoval Jiráček, vysunul nalevo Bartošáka, ten naservíroval míč před bránu Poznarovi, kterého nepokryl Tregler, a zlínský kanonýr neměl problém dloubnout míč k tyči.

Vyrovnání na kopačkách měl Mingazov, který dostal ideální pas před bránu, ale vysoko přestřelil. Domácí se vyrovnání dočkali těsně před koncem první půle. Na Nového centr si nabíhal Mingazov, Podio ho stáhl k zemi a sudí Berka ukázal na penaltový puntík. Rezek přesnou střelou pod břevno nedal Dostálovi šanci. Navíc tvůrce hry zlínských ševců uviděl čtvrtou žlutou kartu a proti Bohemce bude příští víkend chybět. Příbram dala Zlínu gól po dlouhých 452 minutách!

Příbram vlétla na soupeře hned po změně stran. První pokusy končily na zformované obraně hostí. Probít se neprostupným valem v šestnáctce bylo prakticky nemožné, a tak Mingazov zkusil najít spoluhráče před šestnáctkou. Jablonský se opřel do balonu a jeho přízemní střela prolétla až do sítě. Zlín zvýšil tempo, ale dostal se jen k jedné standardce, s níž si gólman Kočí poradil. A tak domácí udeřili potřetí. Nejlepší hráč na hřišti Mingazov prolétl do šestnáctky a obloučkem překonal vyběhnuvšího Dostála.

Přestřelka u říčky Litavky pokračovala. Po necelých dvou minutách vystihl Vyhnal nepovedený Kodrův odkop a z úhlu propálil balon mezi Kočího nohama. Na hřišti byl necelé čtyři minuty. Domácí šli dál za vítězstvím. Obrovskou šanci měl Fantiš, ale z pěti metrů přestřelil zívající branku. Vzápětí Rezek našel patičkou Květa, jehož ránu vytěsnil Dostál na rohový kop. Mezi tyče se později netrefil Antwi.