Kapitán Slovácka mířil na hattrick. Tři góly jsem dal jen kdysi v přípravce, vybavuje si Daníček

Oba pokutové kopy proměnil hradišťský kapitán Vlastimil Daníček. „Když jsem se trefil z první penalty, domluvili jsme se o přestávce v kabině, že na druhou by šel Mára Havlík. Když nám ji rozhodčí pak skutečně odpískal, tak se mi zdálo, že si Marek není příliš jistý. Takže jsem se chopil balonu znovu já. Naštěstí to dobře dopadlo," libuje si Daníček, který poté ještě trefil ze hry tyčku. „Že jsem mohl dát hattrick? To by bylo hodně super. Tři góly v utkání jsem snad vstřelil jen kdysi v přípravce," vybavuje si.

Trochu ho ovšem mrzí, že Slovácko promarnilo spoustu šancí. „V poločase jsme měli vést aspoň o dva góly. Takhle jsme se museli mít pořád na pozoru. Zakončení musíme do příště zlepšit. Pro nás je ale skvělé, že jsme získali další tři důležité body. Máme slušně nakročeno do skupiny o sedmé až desáté místo, avšak ještě nás čeká tvrdá práce," nepropadá Daníček euforii.

Hradišťský kouč Martin Svědík ho pochválil. „Kdo půjde na penaltu, řeší hráči s mými asistenty. Ale vždycky je to především o tom, aby si na ni fotbalista věřil. Cením si, že se Daníček zachoval jako správný kapitán a k oběma desítkám se postavil. A taky je proměnil," těší trenéra.

Proti střetnutí ve Zlíně, kde jeho celek pořádně nevypálil na branku, si tentokrát hráči Slovácka zastříleli ostošest. „Hráli jsme doma, byl to úplně jiný zápas. Musíme ovšem ještě zapracovat na tom, abychom šance proměňovali," plánuje Svědík.

Na penalty byl Berkovec krátký

Velikou zásluhu na tom, že se to jeho týmu nedařilo, měl karvinský gólman Martin Berkovec. Na obě penalty však byl krátký. „Daníček je kopl dobře, pokaždé mě poslal na párek," usmál se smutně. Uznal, že Slovácko bylo výrazně lepší. „My jsme nehráli vůbec nic, na domácí bránu jsme vyslali jedinou střelu. Podali jsme odevzdaný výkon a pokud budeme dál takhle šílení, spadneme dolů. Věřím ale, že se co nejdřív zvedneme a zejména domácí utkání budeme zvládat. Remíza v prvním jarním duelu s Opavou mě hrozně mrzí, derby jsme měli před našimi fandy vyhrát," lituje Berkovec zpětně.

Částečnou omluvou pro mizerný výkon Slezanů může být absence klíčového útočníka Wágnera, který ulehl s virózou. „Je to náš nejlepší střelec, a tak je jasné, že hodně chyběl. Bylo znát, že jsme nastoupili bez vysokého borce na hrotu," konstatoval zklamaný Norbert Hrnčár, trenér Karviné.

Na Wágnerovu nemoc však porážku nesváděl. „My jsme zaostávali především v důrazu v osobních soubojích. Nestíhali jsme odvracet nebezpečné soupeřovy útoky. Zaslouženě jsme vyšli naprázdno. Utkání je ale už za námi a my musíme začít přemýšlet, jak za týden přehrát doma Teplice," má Hrnčár v hlavě už další záchranářský duel.