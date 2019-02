V Plzni očekávám atraktivní zápas, říká nový trenér reprezentační jedenadvacítky Krejčí

Nový trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Karel Krejčí se naplno ponořil do práce a už od začátku jarní sezony mapuje výkonnost adeptů národního týmu této věkové kategorie. Navštěvuje ligové zápasy a sleduje globálně dění na tuzemské i evropské fotbalové scéně. A stejně jako velké množství fanoušků vyhlíží i nedělní šlágr mezi Plzní a pražskou Slavií. „Určitě to bude atraktivní zápas,“ řekl Krejčí v rozhovoru pro Sport.cz v Teplicích, kde navštívil páteční duel mezi domácím týmem a Mladou Boleslaví.