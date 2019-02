Atmosféra v Ďolíčku? Fantastická, libuje si Puškáč po premiéře za Bohemians

V pátek vůbec poprvé trénoval s týmem a o den později už v dresu Bohemians 1905 vyběhl k premiérovému zápasu. Útočník David Puškáč, který v zimě přestoupil do Ďolíčku z Opavy, naskočil proti Olomouci na posledních dvacet minut. Nebylo to pro něj jednoduché, postrádal herní praxi. Tři měsíce totiž laboroval s achillovkou, kvůli níž musel na operaci. Přesto se na trávníku rval ze všech sil.

Ani on ale střelecké trápení zelenobílých neukončil a po porážce 0:1 měl k radosti hodně daleko.

„Samozřejmě jsme si od zápasu slibovali víc. Chtěli ho vyhrát a posunout se v tabulce výš," ušklíbla se ofenzívní posila Pražanů. „Trápí nás finální fáze. Nedotlačíme prostě balon do brány. Něco si vytvoříme, ale potřebujeme gól, kterým bychom se odrazili. Je to těžké," povzdechl si borec, kterého diváci v 67. minutě při střídání za Antonína Vaníčka bouřlivě vítali.

„Slyšel jsem docela hlasitý potlesk, nevím, jestli to bylo mně nebo Tondovi Vaníčkovi, ale atmosféra je tady fantastická. O to víc nás mrzí, že výsledky nejsou, protože lidi fandí celý zápas a už jen kvůli nim bychom chtěli strašně vyhrávat," ujistil urostlý forvard.

Klokanům se nedaří. Tři body slavili naposledy 7. října v Opavě a doma v této sezoně vyhráli pouze v prvním kole nad Slováckem. Navíc v posledních pěti zápasech neskórovali. „V podvědomí to člověk má. Čím delší je série, tím je to pro hlavu horší. Ale snad budu co nejdřív úplně zdravý a pomůžu týmu. Kvůli tomu jsem přišel a budu se snažit ty góly dávat," dodal Puškáč.