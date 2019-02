Dočkal je volný pro Spartu! V Číně ukončil smlouvu a letí domů

Pondělní derby na Dukle ještě nejspíš nestihne. V dalším kole proti Baníku by už ovšem rudý dres obléci mohl. Fotbalista Bořek Dočkal je již jen krůček od návratu do Sparty. V Číně byla ukončena smlouva mezi hráčem a jeho klubem Che-nan Ťien-jie. Záložník je na cestě zpátky do Čech, kde by měla v nejbližších dnech proběhnout finální jednání směrem k jeho budoucnosti. Zprávy ze zákulisí přitom praví, že se Spartou je kapitán národního týmu již prakticky na všem domluven.