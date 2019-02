Plzeňský stachanovec Chorý: V hlavách jsme měli, že nad Slavií vyhrajeme!

Byl jste překvapený, že jste Slavii v prvním poločase přehrávali?

Přijel k nám kvalitní soupeř, s bodovým náskokem. Myslím, že od začátku jsme věděli, co máme hrát. V hlavách jsme měli, že zápas prostě vyhrajeme. Rozhodla mentalita.

Při vaší brance signalizoval pomezní arbitr ofsajd. Nebál jste se, že gól platit nebude?

Prožil jsem dvojitou radost. Slavil jsem, ale rozhodčí zapískal. Říkal jsem si, pane bože, to snad není možný. Pak gól uznal, slavil jsem podruhé. Byl to krásný moment, navíc těsně před pauzou. Gól do šatny je vždycky cenný.

44' GÓÓÓÓÓÓÓÓL VIKTORIA!!! 🙌

Dostáváme se do vedení 1:0! David Limberský po skvělém centru Patrika Hrošovského našel před prázdnou brankou TOMÁŠE CHORÉHO, který dopravil balon do sítě 👏 Regulérnost gólu ještě potvrdil videorozhodčí. 1:0! ❤️💙#fcvp #PLZSLA pic.twitter.com/WPqGkRuOti — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 17. února 2019

Na jaře jste dostal poprvé příležitost od první minuty. Očekával jste, že vás trenér Vrba nasadí?

Byl jsem hlavně rád, že jsem šanci dostal. Věděl jsem, že na hřišti nechám všechno, jako obvykle. Nedostal jsem ale šanci za odměnu. Trenér měl taktiku, jak vzhledem k náročnému programu rozložit síly. Beauguel hrál v neděli i ve čtvrtek. Myslím, že jsem šanci využil dobře. V Plzni ovšem nehrajeme na prvního, druhého, třetího útočníka. Když je na hřišti Beauguel nebo Baky (Bakoš), přeju jim. Oni to mají stejně. Máme jeden cíl, za kterým jdeme.

Poměrně brzy jste střídal, z jakého důvodu?

V první půli jsem dostal úder do hlavy, o přestávce se mi začala točit hlava. Zkusil jsem hrát dál, mám rád velké zápasy. Když jsem poznal, že to nejde, nechal jsem se vystřídat. Hlava není žádná sranda, nechtěl jsem oslabit tým.