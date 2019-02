Vrba s gustem reagoval na Luhového invektivy. Nejsem jako bača od oveček? ptal se, když po Záhřebu porazil i Slavii

Nedalo mu to. A mohl se snad plzeňskému trenérovi někdo divit? Ve čtvrtek měl se svým týmem v Evropské lize navrch nad záhřebským Dinamem, v neděli porazil v boji o ligový trůn pražskou Slavii, takže příležitost reagovat na invektivy internacionála Milana Luhového dávajícího po prvním jarním ligovém kole v televizním studiu Dohráno do souvislosti Vrbův styl oblékání, neoholenou tvář i nějaké to kilo navíc se stagnací výkonnosti jeho týmu se mu přímo nabízela.

„Jsem dnes upravený? Nejsem jako bača od oveček? A ani tak tlustý snad nejsem?" vracel rozesmátý Pavel Vrba po skončení tiskové konference Luhovému s náramným gustem jeho výpad, jenž se dostal nejen do éteru, ale celý týden koloval i po sociálních sítích.

Samozřejmě s patřičným zadostiučiněním, protože jeho tým znovu dokázal, že těžké partie dokáže zvládnout. Tak jako na podzim v Lize mistrů v Moskvě proti CSKA i potom doma proti římskému AS, jako ve čtvrtek s Chorvaty a v neděli s Pražany.

https://www.facebook.com/Netky.sk/posts/2097505000362856

On to dokázal samozřejmě také, protože znovu naordinoval Viktorii taktiku, která na záhřebské Dinamo a poté i na ligového lídra platila.

„Neřekl bych, že rozhodla taktika, protože obě mužstva byla stejně dobře připravená. My se pouze dostávali do vyloženějších šancí, protože Slavia nebetonovala, ale přijela hrát fotbal," odmítal Vrba, že by jen jeho tahy na nedělní šachovnici přivodily Pražanům mat.

I když...

„... i když jsme třeba věděli, že krajní obránci Slavie jsou strašně ofenzivně ladění, na což jsme hráče upozorňovali. A oni je pokryli, čímž soupeři hru ztížili," uznal posléze alespoň něco ze svých zásluh.

„Hlavně to ale byl jiný zápas, než když se soupeř postaví do šestnáctky v deseti lidech a jen odkopává. Zajímavější, zábavnější, a také s větším prostorem v útočné fázi, který jsme měli. A právě to rozhodlo. Důraz mých hráčů samozřejmě také," glosoval kouč Viktorie partii, v níž hned třikrát vstoupilo do hry video a verdikty sudího Pavla Fraňka, který si u monitoru dělal finální úsudek o sporných situacích.

Rozhodčí Pavel Franěk během komunikace s videorozhodčím.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nechci tyto věci řešit. V prvním jarním kole se odehrála spousta věcí, které se řešily u videa, takže se k nim nechci vyjadřovat," odmítl Vrba jakkoli komentovat uznaný gól svého týmu, neuznanou branku Pražanů či snad zákrok Krále na Chorého, po němž rozhodčí Franěk zkoumal, zda snad nešlo o zákrok penaltový.

Nakonec rozhodl, že nešlo a pokutový kop nenařídil, Plzeň přesto vypjatý duel dovedla k vítěznému konci a dvakrát po sobě potvrdila, že těžké zápasy zvládnout umí.

„Potvrdili jsme to nejen v tomto týdnu, ale už ve spoustě utkání před tím," neopomněl připomenout plzeňský kouč.

Fotbalisté Viktorie Plzeň oslavují vítězství nad Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

Pochopitelně vědom si toho, jak důležité bylo, že právě konfrontaci s ligovým lídrem z Edenu jeho mužstvo zvládlo.

„Po tolika kolech bylo důležité, abychom měli Slavii na dostřel, takže jsem rád, že jsme se na ni dotáhli a na dostřel ji máme. Nikoli na tři, ale na čtyři body," má Vrba samozřejmě dobře spočteno, že bilance vzájemných zápasů mluví pro Pražany.

„Kdybychom remizovali, bylo by to složitější. Teď je to ovšem o jednom zápase a pak se může dít cokoli. Pro nás je podstatné, že nejtěžší období máme za sebou a zvládli jsme ho. Doufám, že další zvládneme stejně úspěšně."