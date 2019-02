Stalo se. Ale z Plzně rozhodně strach nemáme, odmítal Bořil, že by Pražany po prohře zachvátila panika

Předem věděli, že jejich zápas s Plzní bude o jednom gólu. O tom prvním, který bude pro celý průběh klání obhájce titulu s ligovým lídrem rozhodující. O chybě, kterou jedno z mužstev udělá. „A byli jsme to my. I když se rozhodčí vydal k monitoru, aby se podíval, zda nešlo o ofsajd, já dopředu tušil, že o postavení mimo hru nepůjde. Chorý v něm nebyl určitě a při náběhu Limberského o ofsajd rovněž nešlo,“ věděl slávistický obránce Jan Bořil hned, že je zle. Pražané na samém konci první půle inkasovali jako první, a tudíž na tom byli zle.

„Ale my na tom byli zle celý první poločas. Všude jsme byli druzí, nešly nám přihrávky, nevytvořili jsme si šance. Hráli jsme prostě špatně," po pravdě přiznával Bořil, že domácí Plzeň měla do přestávky evidentně navrch.

„Nejspíš to bylo přílišnou nervozitou. Až moc jsme chtěli, ale nic se nám nedařilo," hledal vysvětlení, proč Slavia tolik sledovaný duel nezvládla.

Zleva slávista Olayinka a plzeňský kapitán Hubník.

Vlastimil Vacek, Právo

Až střídání Ševčíka Králem obraz hry změnilo. Slavistický kouč Jindřich Trpišovský přiznal, že o něm intenzivně přemýšlel už po půlhodině, ale odhodlal se k němu až po přestávce.

„Čekal jsem, že ke střídání dojde, proto jsem byl připravený. Trenér chtěl, abych držel střed hřiště a byl nebezpečný i dopředu," prozrazoval Alex Král úkoly, které dostal.

Jeho příchod se na hře Pražanů pozitivně projevil. V první čtvrthodině určitě. Olayinka se objevil před Hruškou ve velké šanci, Souček dal dokonce vyrovnávací gól, který ovšem pro ofsajd neplatil.

„Olayinkova šance byla určitě klíčovým momentem druhé půle. Zkusil okamžitě vypálit, ale nevyšlo mu to. Nemůžeme se na něho ovšem zlobit, protože to nebylo jen o jeho příležitosti. Bylo to o celém mužstvu, které nepracovalo, jak mělo," nemínil Bořil svádět příčinu porážky na Olayinku.

Na odpískaný ofsajd a neuznaný gól také ne.

„Jen chvíli jsem doufal, že o ofsajd nešlo, ale všichni kolem viděli, že Souček v ofsajdu skutečně byl," uznal, že verdikt sudího byl naprosto správný.

Zklamaný Tomáš Souček ze Slavie během utkání v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

„Značný tlak jsme si přitom vytvořili. Jenže s přibývajícími minutami jsme hru otevřeli, dostali jsme druhou branku a bylo rozhodnuto," přidával se Král.

Šestibodový náskok Slavie se po porážce v Plzni ztenčil na polovinu, ale Pražané tvrdí, že je nová konstelace v tabulce nijak nerozhodí. Ani na domácí scéně, ani v pohárové Evropě.

„Stalo se. Zaváhali jsme, prohráli, ale ligu pořád vedeme o tři body. Do dalších zápasů rozhodně nepůjdeme s tím, že se budeme Plzně či kohokoli jiného bát," odmítal Bořil, že by výpadek v Plzni měl mít na Slavii dopad.