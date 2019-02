Přijď, Bořku, přijď. Sparta chystá koňskou injekci na Baník

Šest bodů z prvních dvou jarních kol vydřeli. Herní progres, který signalizovalo sedm vítězství v zimní přípravě, však fotbalisté pražské Sparty nepotvrdili. Fanoušci na ně stále pískají a vzývají příchod Bořka Dočkala. „Jeho návrat je otázkou dotažení všech formalit. Už není moc na co čekat, proti Baníku by měl v neděli nastoupit,“ avizuje trenér Zdeněk Ščasný, jehož hodnocení výhry 3:2 na Dukle si můžete poslechnout v přiloženém videu.

Věřím, že se Dočkalův příchod do neděle dotáhne a náš výkon půjde výš, říká Zdeněk Ščasný

Své angažmá v Číně definitivně uzavřel, ze smlouvy se tam vyvázal. Derby na Julisce sledoval z hlediště po boku dalších mazáků Lukáše Váchy a Davida Bičíka. Fanoušci věří, že návrat Bořka Dočkala je otázkou už jen hodin.

Příchod kapitána národního týmu by měl být koňskou injekcí pro tým, který se zatím herně hledá.

„Není tajemství, že o Dočkala dlouhodobě usilujeme. Bořka velmi dobře znám a už jsme spolu pracovali, vím, co od něho mohu čekat. Navíc se s námi ve Španělsku celou dobu připravoval. Věřím, že se přestup do nedělního duelu s Baníkem dotáhne a pomůže nám přímo na hřišti k lepšímu výkonu a odvede, co od něj očekávám," těší se i trenér Zdeněk Ščasný.

Hanousek: Moc nám pomůže

Zápas s Ostravou bude přímou bitvou o třetí místo. Obě mužstva mají shodný počet bodů. „Bořek nám strašně pomůže. Připravuje se s námi, má úplně jinou úroveň už jen tím, jak hru vidí," přidává se zimní posila Matěj Hanousek.

Bořek Dočkal (vlevo) a David Bičík během utkání Sparty na Julisce.

Vlastimil Vacek, Právo

Dočkal by měl od Frýdka převzít kapitánskou pásku. A jeden ze záložníků mu bude muset uvolnit místo.

„Je na trenérovi, jak tým postaví, ale my budeme určitě jedině rádi, pokud se k nám Dočky znovu přidá," culí se diplomaticky středopolař Michal Sáček.