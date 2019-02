Velmi těžký jazyk. Švéd se ve Spartě zakousl do češtiny, aby byl přátelským chlápkem

📺 KARLSSON | „Trenér po mně chtěl, abych hru vedl po křídle a nebál se si hrát s balónem. To je to, v čem jsem nejlepší, takže mě to bavilo. Myslím, že jsem odehrál docela dobrý zápas,“ říká David Moberg Karlsson 🇸🇪 po premiéře v české lize! #acsparta



