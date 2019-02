ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Bačo Vrbo, řiď se tím, co si profesor Jánský nechal tesat na hrob. Nech lidi mluvit a jdi svou cestou!

ČT sport, Dohráno Plus, host studia Milan Luhový, o týden zpět. Po remíze Plzně v Mladé Boleslavi 1:1 se host studia zaobírá osobností trenéra Plzně Vrby a říká: Zarostlé kotlety, neupravený, dvojitá brada, břicho ven, na tiskovce působí jako bača, kterému utekly kozy. Otázka zní, je to neúcta k trenérovi, nebo trenérům všeobecně?

Není zárodkem 30. listopad 1983, kdy se v Bratislavě hrála kvalifikace na ME Československo - Rumunsko a my potřebovali vyhrát? Trenérem mužstva byl František Havránek a Milan Luhový jako náhradník na lavičce. Luhovému bylo prvního ledna onoho roku 20 let, hrál za Slovan Bratislava a v dané sezoně 83/84 dal deset ligových gólů. Naplněný stadion na Tehelném poli byl svědkem řevu fanoušků ‚Luhový, Luhový, Havránek je kokot'. Tak jej trenér poslal v 72. minutě do hry, on dal v 85. gól na 1:1, což bylo na postup málo a řev diváků to jen umocnilo. Aféra z toho nebyla, protože František Havránek řekl pro trenéry památnou větu, že trenér, který nadává na hráče, nadává sám na sebe.

Z mého působení v Dunajské Stredě si pamatuju vtip, jak bača stojí na zápraží salaše a blíží se bouřka. V tom blesk, hrom a udeří mu do salaše. Bača obrátí oči k nebesům a řekne: No toto! Totéž se opakuje, když mu uhodí do stáda. Třetí blesk trefí jeho starou na zápraží a bača řekne: No proto!

Bača Pavel Vrba v reakci na vyrovnávací gól Mladé Boleslavi z penalty za faul Hubníka mohl říci: No toto! Ale uplynul týden a když si přečetl titulek v novinách po výhře 2:0 s Plzní, který zněl ‚Vrba přelstil Trpišovského', mohl směle říci: No proto!

Tomáš Chorý z Viktorie Plzeň, autor prvního gólu proti Slavii.

Vlastimil Vacek, Právo

Vrba totiž není topol. Vrba je svůj, jinak by nebyl tak úspěšný. Ostatně Luhový je též svůj, jinak by 7. března 1990 v sedmadvaceti letech nedal za Duklu stý ligový gól, když se celkově dostal na 137 ligových gólů a jeho členský odznak v Klubu ligových kanonýrů má číslo 38.

Zápas Plzně se Slavií měl specifikum, že oba týmy měly v nohách zápasy Evropské ligy ve čtvrtek, a že se hrálo o šest bodů. A v těch třech možnostech, zda to při remíze zůstane o šest, nebo to bude o devět, nebo o pouhé tři, je sakra rozdíl. Proto komentátoři hovořili o taktické přípravě týmů, kde žel Slavia vypadala, že její přípravná fáze je přípravou na ztrátu míče.

Protipólem byla excelentní spolupráce Plzeňských při vstřelených gólech. Předfinální přihrávka Hrošovského, finální přihrávka Limberského se zakončením Chorého by měly být promítány a diskutovány na trenérských seminářích. V podání Petržely, Havla a Beauguela to domácí dokázali dokonce zopakovat. Takže bačo Vrbo, řiď se tím, co si profesor Jánský nechal vytesat na svůj náhrobní kámen: Nech lidi mluvit a jdi svou cestou!