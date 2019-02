Panák místo Brabce. Kuba nechtěl slevit, vysvětluje Rosický volbu Sparty

Nejen návrat Bořka Dočkala. Fotbalová Sparta krátce před uzávěrkou přestupů získala další posilu Filipa Panáka z Karviné. Momentálně zraněný stoper podepsal smlouvu do léta 2022. Letenští mu dali přednost před Jakubem Brabcem, s nímž se na návratu do mateřského klubu nedohodli.

Kovaný sparťan Jakub Brabec se ve středu senzačně upsal Plzni. Letenský klub získal jiného stopera. Příchod Filipa Panáka oznámil nedlouho po návratu Bořka Dočkala.

„Co se týká transferu Jakuba Brabce do Plzně a našeho údajného nezájmu... Od jeho agenta jsme v létě minulého roku dostali informaci, že by se Kuba moc rád vrátil do Sparty. To pro nás bylo velice zajímavé a vážně jsme se tím zabývali. Nicméně agent nám sdělil, že Jakub se vrátí pouze v případě, že klub splní veškeré finanční požadavky, z nichž hráč nechtěl slevit. A to pro nás bylo neakceptovatelné. Proto jsme z možnosti získat ho na roční hostování upustili a Jakub si vybral angažmá v Turecku," vysvětluje sportovní ředitel Tomáš Rosický na klubovém webu.

„V zimním přestupním období, když byla možnost Jakuba opět získat, jsme již pracovali na příchodu Filipa Panáka a v přípravě náš talentovaný odchovanec Plechatý zaujal trenéry natolik, že si ho chtěli ponechat v kádru," doplňuje sportovní ředitel.

Panák se s týmem již několik týdnů připravuje a pracuje na návratu na hřiště s klubovými fyzioterapeuty a lékařským týmem. Po vyléčení se připojí ke čtveřici stávajících stoperů Costa, Radaković, Štetina, Plechatý.