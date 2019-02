Kozákovi pomáháme v adaptaci a on nám to na hřišti vrací, chválil parťáka Hybš

Hodinu fotbalový Liberec marně dobýval obranu Dukly, až Matěj Hybš v 60. minutě vstřelil Pražanům vítězný gól po standardní situaci. „Seběhlo se to tam hrozně rychle. Odráželo se to tam, číhal jsem mezi obránci a snažil jsem se nepřibližovat ani k jednomu z nich. Protože hrají zónově, snažili jsme se tam nabíhat mezi ně. Myslím, že to tam skvěle prodloužil Libor Kozák. Jak už to šlo na něj, věřil jsem, že hlavičku vyhraje. Naštěstí se to ke mně odrazilo a jen jsem to doklepl," popsal Hybš rozhodující okamžik.