Karviná znovu doma zaváhala. Chyběl druhý gól, na jeden hrát nejde, litoval útočník Wágner

„Vůbec nevím, co na to mám říct. Je to jako prokletí. Měli jsme zápas s Teplicemi jednoznačně zvládnout, byli jsme lepší, měli jsme větší šance. Hosté neměli, dovolím si tvrdit, nic," povzdychl si karvinský stoper Ján Krivák, přes jehož nohu upadl teplický útočník Moulis a Hora následně vyrovnal na konečných 1:1. „Penalta byla. Hodil si balon do šestnáctky, přepadlo to za mě a trefil jsem ho," nevytáčel se slovenský obránce.

Míč si sebral nejlepší kanonýr Teplic Jakub Hora a střelou doprostřed branky srovnal. „Věděl jsem, že to budu kopat doprostřed, on zůstal stát, ale naštěstí to nechytil i když si sáhl si. On si možná říká, že to mít mohl, ale pro mě je to gól. Kdyby to chytil, je to moje chyba, ale neměl to," svěřoval se Hora po prvním jarním gólu Teplic.

Karvinský kouč poprvé na jaře poslal do hry čtyřčlennou obranu a zdálo se, že by se domácí proti Teplicím mohli chytit. V první půli byli lepší a převahu korunoval v nastaveném čase po rohovém kopu vedoucí brankou Tomáš Wágner.

„Nebyl to moc pěkný gól, spíše jsem si tu situaci našel. Dali jsme gól do šatny, bylo to pro nás super," líčil jediný jarní karvinský střelec. „Ale měli jsme přidat další gól. Nemyslím si, že bychom hráli špatně, ale darujeme soupeři penaltu v situaci, která šla určitě vyřešit lépe. Chyběl nám druhý gól. Nejde hrát na 1:0. Musím dávat víc branek," přemítal Wágner.

Po třech bodech sahaly oba týmy. Jenomže jak Hora na teplické straně, tak karvinský Guba v dobrých pozicích minuli branku. „Bylo to v závěru už hodně nahoru dolů, protože jsme chtěli jít za vítězstvím. Chtěli jsme, potřebovali jsme a měli jsme i vyhrát. Strašně nás ta ztráta s..e," uvedl Krivák.

Spokojenější byli na konci hosté, přestože i oni na první výhru v jarní části stále čekají. „Ten bod bereme všema deseti. Prvních padesát pět minut nebylo od nás dobrých. V poločase Tomáš Grigar v kabině trochu zvedl hlas a posledních pětatřicet minut jsme už hráli to, co jsme chtěli. Ale to je málo. Remíza je zasloužená," řekl teplický Hora.