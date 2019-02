Kouč chtěl po zazděné šanci Přikryla vystřídat, asistenti mu to rozmluvili. A z nešťastníka se stal spasitel

Devadesátá minuta už se v Mladé Boleslavi pomalu naplňovala a kouč domácích Jozef Weber byl rozhodnutý, že útočníka Tomáše Přikryla vystřídá. Vždyť šest minut před tím spálil šanci, po které omdlévali všichni. Diváci na tribunách, spoluhráči na hřišti, trenéři na lavičce zrovna tak. „Pěkně jsem to zazdil,“ blesklo Přikrylovi hlavou, že nad duelem s Jabloncem právě on vyřkl remízový ortel, když nikým nehlídaný dokázal z deseti metrů přestřelit bránu Severočechů.

„I proto jsem ho chtěl vystřídat," měl trenér Weber obavy, aby se zmařená příležitost na výkonu Přikryla nepodepsala a následně neměla dopad na celé mužstvo. Vždyť se pořád ještě hrálo a stav byl bezbrankový.

„Nedělej to, nech ho tam až do konce, odrazovali mě od střídání moji asistenti Baránek a Rolkem a já poslechl," přiznal mladoboleslavský kouč, že být po jeho, rozhodující branka by ve třetí minutě nastavení nejspíš napadla a jeho mužstvo by nad Jabloncem nevyhrálo.

Přikryl by v té době už na trávníku nebyl.

„Uvědomil jsem si ale, s jakou touhou jdou naši hráči i do tří minut nastavení. Jak obrovskou vůli mají, aby zápas rozhodli. I na Tomášovi byla patrná," doznal Weber, že si sám střídání rozmyslel a Přikryla nechal na hřišti až do konce.

Záhy si za to blahořečil, protože z nešťastníka Přikryla se stal v nastaveném čase spasitel.

„Po zahozené šanci jsem si říkal, že je pořád ještě čas dát gól a zápas rozhodnout. A pak se ke mně najednou míč odrazil, jablonečtí hráči se nedohodli, kdo na balón vletí a já se mohl soustředit, abych propálil gólmana a mířil k tyči," líčil Přikryl moment, který utkání s Jabloncem rozhodl a jeho předchozí hřích smyl.

„Ta úleva byla skutečně obrovská. Zvláště když přišla ve třetí minutě nastavení, protože ještě nikdy jsem v takové chvíli gól nedal. Natož gól vítězný," nepopíral šestadvacetiletý mladoboleslavský fotbalista, který si vysloužil i ocenění určené pro nejlepšího hráče utkání.

Samozřejmě za gól, jímž partii s Jabloncem rozhodl a potvrdil, že mladoboleslavské hřiště je pro Severočechy už osmým rokem prokleté.