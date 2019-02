Míč běhá po čáře, ale my nejsme schopni ho dorazit do sítě, štve po další prohře zlínského Jiráčka

„Míč často běhal po brankové čáře, ale my nejsme schopni ho dorazit do sítě. Maximálně do břevna. Asi jsme štěstíčko v předchozích utkáních trochu urazili a teď se nás nedrží," uvažuje zklamaný záložník Fastavu Petr Jiráček. „Musíme pro úspěch udělat ještě víc. Potřebujeme být ještě důraznější," uvědomuje si.

Zlíňané tentokrát nastoupili na rozdíl od předchozích střetnutí se čtyřmi beky. Předtím navazoval trenér Pivarník na systém hry se třemi obránci, který zde zavedl na podzim kouč Bílek. „Chtěli jsme něco změnit a Bohemku trochu překvapit. Myslím, že jsme neodehráli úplně špatný zápas, přestože nás srážely některé zbytečné ztráty balonů. Ale byl to asi náš nejlepší jarní výkon, snad je od čeho se odrazit," věří Jiráček.

Třetí prohra pro Pivarníka

Trenér Roman Pivarník musí po nástupu do funkce skousnout už třetí ligovou porážku za sebou. „Do střetnutí jsme vstoupili velmi slušně, ale bohužel nás dostala do značné nevýhody nepohlídaná standardka. Do plných se nám pak hrálo strašně těžko. Rozhodně jsme ale měli dost šancí na to, abychom aspoň vyrovnali. Žádná se ovšem neujala. A podobný zákrok, za jaký jsme před týdnem pykali v Příbrami pokutovým kopem, tentokrát sudí jako penaltový neposoudil," krčí kouč rameny.

U svého mužstva zaznamenal v utkání dobré momenty. „Kluci hráli s obrovským nasazením. Bohužel to však zase nedopadlo. Každá prohra nám komplikuje boj o elitní šestku. Ale i ve skupině o sedmé až desáté místo bude o co hrát. Lze z ní usilovat o předkolo Evropské ligy," přemítá Pivarník.

Zatímco dosud fotbalisté Zlína na jaře nastupovali proti papírově slabším soupeřům, nyní je čeká celek z popředí tabulky. V pátek bude jejich soupeřem v Ostravě ambiciózní Baník. „Třeba nám bude role outsidera vyhovovat víc. Kvůli psychice týmu bychom už aspoň bodík nutně potřebovali," ví Jiráček.