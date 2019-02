Dočkal o vítězném debutu: Mám víc zážitků než za poslední měsíce

Velký návrat si okořenil asistencí na vítězný gól a cenným skalpem Baníku (3:2). Bořek Dočkal nelituje, že po dvou letech znovu oblékl rudý dres fotbalové Sparty. „Rodina při mém návratu nějakou roli hrála, jsem otec dvou dětí. Ale chtěl jsem zpátky do Sparty, cítil jsem to tak. Něco jsem si během dvou let venku vyzkoušel. A chtěl být zpátky tam, kde mi bude na něčem záležet. Jen za první zápas si odnáším víc zážitků než za poslední měsíce,“ líčí záložník.