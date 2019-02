Sparta mě nechtěla, o penězích jsem s ní nejednal. S Viktorií jsem se dohodl hned, říká Brabec

Reprezentační stoper Jakub Brabec jde do Plzně. Šok nejen pro fanoušky Sparty. Jeden z pilířů týmu, který v roce 2014 slavil poslední sparťanský titul, odešel k rivalovi. Šestadvacetiletý Jakub Brabec se netají tím, že by raději na Letnou, ale tam ho nechtěli, navíc o něm šířili informaci, že chtěl moc peněz, což on popírá. Viktoria Plzeň prostřednictvím svého generálního ředitele Adolfa Šádka zareagovala rychle a korektně. Dohodli se během několika minut. Brabec chce logicky hrát fotbal a vrátit se do reprezentace. Nejspíš už dnes vyběhne v Opavě s číslem 22.

Podzim jste odehrál v tureckém Rizesporu, kam vás dal na hostování Genk. Hrával jste pravidelně. Co se stalo, že jste najednou v Turecku skončil?

Na podzim jsem odehrál všechno, cítil jsem se dobře, ale výsledkově to nebylo ono. V tabulce jsme byli poslední. V klubu se změnilo v zimě úplně všechno, prezident, trenér, hráči, kterých přišlo podobně jako v létě hodně. Dva dny před koncem lednového přestupového období se mě ptali, jestli nechci odejít. Pustí mě prý kamkoliv, kromě Turecka. Od té chvíle jsme s mým agentem Ondrou Chovancem hledali nový klub. Přestupové období skončilo, takže v únoru zbyla šance jen na Rusko, Polsko a Česko.

Neměl Genk, který Slavia ve čtvrtek vyřadila v play off Evropské ligy, zájem si vás stáhnout?

Tam jsem se pak ani vrátit nemohl, protože i v Belgii skončilo přestupové období.

Jakub Brabec ve výskoku během tréninku národního týmu.

Vlastimil Vacek, Právo

Rozhodl jste se pro návrat domů, hrála v tom velkou roli i rodina?

Samozřejmě, před měsícem se nám narodil syn Toník, máme už tři a půl roku starou Natálku. Nechtěl jsem vozit rodinu s malým do Turecka, byly by problémy třeba i s očkováním. Zůstat tam sám jsem také nechtěl, takže varianta Čechy byla i z tohoto pohledu tou nejlepší.

Fanoušci vás mají doma spojeného se Spartou, na Letné nechtěli, abyste se vrátil?

Spartě jsme se s agentem ozvali několikrát v průběhu ledna a února, ale nejspíš mě tam nechtěli. K žádným jednáním nedošlo.

Prý jste měl velké finanční požadavky a nechtěl z nich ustoupit...

Nechci vést žádný boj se Spartou. Jsem její odchovanec, mám k ní vztah. O to víc mě mrzí to, co se děje okolo. Já osobně jsem se Spartou o ničem nejednal, tedy ani o penězích. Takže o nějakých vysokých částkách, že jsem snad chtěl milion měsíčně nebo víc, nemůže být řeč.

Příchod na půlroční hostování do Viktorie byl jako kulový blesk. Kdy vás poprvé manažer Adolf Šádek kontaktoval, a jak probíhala následná jednání?

Viktorka se mi ozvala krátce poté, co se nešťastně zranil Lukáš Hejda a sháněli stopera. Krátce jsme se potkali s panem Šádkem, bleskově jsme se domluvili a já odletěl do Turecka vyřídit formality a stěhování. Znovu jsme se viděli na letišti, když Viktorka letěla do Záhřebu.

Jakub Brabec ještě jako hráč Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

V případě Plzně jste se na financích nezadrhli?

Vůbec ne! Jednání s panem Šádkem bylo rychlé a korektní, trvalo možná pět minut, včetně peněz, a hned jsme se dohodli.

Jak vás přijala plzeňská kabina, která láskou ke sparťanům rozhodně neoplývá?

Úplně v pohodě. Spoustu kluků znám velmi dobře osobně ze Sparty, reprezentace nebo jako soupeře z ligy. I Luďu Pernicu, s nímž jsem hrál v Brně, nebo Aleše Hrušku, se kterým jsem působil na Žižkově. Samozřejmě nějaké vtípky padly, a ještě padnou, ale to k tomu patří. Viktorka je velký rival Sparty, ale pro mne byla a je vždycky tím největším Slavia.

V sobotu jste poprvé trénoval s celým mužstvem. Cítíte se na to, abyste v pondělí nastoupil v Opavě?

Cítím se perfektně, jsem po fotbale hladový. Rozhodnutí je pochopitelně na trenérovi.

Neobáváte se reakcí sparťanských fanoušků, až přijedete 9. března na Letnou?

Chápu fanoušky Sparty, pro některé jsem zrádce, ale není to tak. Chci hrát a Plzeň mi tu možnost nabídla, Sparta ne. Pro mne je důležité, že mám podporu lidí, kteří mě znají a svojí rodiny. Očekávám, že mi budou na Letné nadávat a pískat, ale s tím se vyrovnám.

Jakub Brabec oslavuje gól na 3:2 proti Sönderjyske.

Vlastimil Vacek, Právo

Byl pro vás velkou motivací i návrat do reprezentace, zejména, když koncem března hraje v Anglii a doma pak přivítá Brazilce?

Od první pozvánky do národního týmu říkám, že reprezentace je snem každého fotbalisty. Vždycky jsem se snažil nároďáku pomoci. Udělám maximum, abych hrál a trenér Jaroslav Šilhavý měl důvod mě povolat. Pochopitelně ten dvojzápas je třešničkou. Osobně by pro mne bylo jedním ze splněných přání zahrát si ve Wembley proti Anglii, k níž jsem vždycky tíhnul.

Přemýšlíte o tom, co bude v létě, zda se vrátíte do Genku, zůstanete v Plzni, nebo zamíříte úplně jinam?

Nepřemýšlím, je to daleko. Nejprve musím hrát, něco ukázat, pak mohu o něčem přemýšlet. Ve fotbale se věci změní během pár dní, natož za čtyři měsíce, o tom jsem se teď přesvědčil. Teprve uvidím, jak to se mnou bude, jestli Plzeň bude chtít využít opci, nebo si mne stáhne Genk, případně půjdu jinam. Sám si také zhodnotím, co mi ta jarní část sezony dala.