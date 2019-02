Přestavba za pochodu zatím vychází, trenér Weber ale varuje: Nebezpečné myslet na první šestku

„Nebezpečné pohrávat si s myšlenkami na první šestku,“ zvedá varovně obočí mladoboleslavský kouč Jozef Weber po vydařeném vstupu do ligového jara. „Nebezpečné o to víc, že se naše mužstvo mění za pochodu,“ přidává se k trenérovi Tomáš Přikryl, v šestadvaceti jeden z nejstarších a nejzkušenějších hráčů, kteří v kádru Středočechů zůstali. „Budujeme nové mužstvo. Mladé, perspektivní,“ potvrzuje šéf fotbalové Mladé Boleslavi Josef Dufek, že se filosofie jeho i celého klubu změnila.

Proto došlo v zimě k zemětřesení. Proto hromadný hráčský exodus a příchod nových tváří. „Když jsem viděl po společném focení na fotografii na nástěnce čtrnáct nových hráčů, bylo to opravdu hodně nezvyklé," přiznává Přikryl, že i na jeho gusto bylo změn až dost. A že on sám už toho prošel...

„Starší, zkušení hráči, které jsme měli v kádru, nepředváděli výkony odpovídající podmínkám, jež jsme jim vytvořili. A ani výsledky nebyly adekvátní," vysvětluje Dufek, že neměl jiného zbytí než konat.

Autor gólu Tomáš Přikryl (vlevo) a Marek Matějovský z Mladé Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

Tři transfery last minute

Nový sportovní ředitel Josef Jinoch, kterého do Mladé Boleslavi přivedl už v létě, tudíž po konzultací s trenérem Weberem jednal.

Pauschek, Konaté, Valenta, Hůlka, Diviš, Kateřinák, Kamenár odešli, zástup nových tváří se v klubu objevil.

Někteří na hostování, jiní na přestup.

Hájek a Bucha z Plzně, Tatajev z ruského Krasnodaru, Hašek a Stejskal z Hradce Králové, Brazilec Ewerton ze Zlatých Moravců, jeho krajan Túlio z Vlašimi, Tvaroh z Ingolstadtu, z hostování v Žilině se vrátil Šušnjar a z Pardubic Klíma. K nim přibyl Mašek z Bohemians a odchovanci Fulnek s Pechem.

Ruský snajpr Komličenko se upsal Mladé Boleslavi natrvalo.

Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi slaví hattrick v Olomouci.

fkmb.cz

A kdyby jen to - pár hodin před tím, než se zavřelo transferové okno, přivedl Jinoch trenérovi ještě Mešanoviče a Jugase ze Slavie a Wiesnera ze Sparty.

První parafoval v Mladé Boleslavi smlouvu znějící na tři a půl roku, Jugas přišel na čtyřměsíční hostování, Wiesner na dvouleté.

„Samozřejmě že jsem nadmíru spokojený. Poté, co si Slavia stáhla z hostování Chaluše, jsme hledali hráče do defenzivy. A protože Jugase znám a jeho charakterové vlastnosti také, neváhali jsme ani chvíli," kvituje Weber transfery last minute.

Už nemá jen Komličenka

Angažování bosenského legionáře Murise Mešanoviče pochopitelně s euforií ještě větší.

„Aby ne, když jsem ho měl pět let v Jablonci," připomínal, že Mešanovič přišel na sever Čech už jako dorostenec.

Muris Mešanovič během loučení s fanoušky Slavie v Sinobo stadium v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

„Pomůže nám v ofenzivě. Měli jsme do útoku jen Komličenka, a tudíž jen jeden způsob hry, s Murisem se nám nabízí další možnost. Čímž ale netvrdím, že začneme hrát okamžitě na dva útočníky, i když varianta do samozřejmě je," pochvaluje si Weber po vydařeném vstupu do ligového jara.

Vždyť navzdory zimnímu zemětřesení v hráčském kádru získal jeho tým ve třech zápasech sedm bodů a rázem může pomýšlet na umístění v první šestce, která bude v ligové nadstavbě bojovat o titul a účast v pohárové Evropě.

„Pravdou je, že sedm bodů nás přiblížilo do horní zóny tabulky, ale s myšlenkou na umístění v první šestce si nerad pohrávám. Nebezpečí, že spadneme do spodní skupiny, je pořád velké, protože tabulka je obrovsky vyrovnaná," varuje kouč Středočechů před pocitem, že přestavbu za pochodu už Mladá Boleslav zvládla a komplikace jí nehrozí.