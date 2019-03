Tak pojďte, Pražáci...! Sparta bude válčit tam, kde Dočkal posledně nedohrál

Sedmého dubna 2012. Pro fotbalisty pražské Sparty pomalu památné datum, kdy naposledy zvítězili v Liberci. Na další výhru u Nisy marně čekají sedm let, z šesti následujících pokusů utržili tři porážky a tři remízy. A jejich staronový kapitán Bořek Dočkal byl při své poslední misi na zapovězené půdě dokonce vyloučen. Do sprch ho poslal rozhodčí Franěk, který bude mít v sobotu na povel i další vzájemnou bitvu na hřišti Slovanu.

Comeback proti Baníku mu vyšel vítězně. Hned druhý duel po návratu z Číny však letenského lídra vrací tam, kde při poslední návštěvě nedohrál.

V listopadu 2016 běžela 42. minuta, když Bořek Dočkal oplatil Breitemu předchozí střet úderem loktem a rozhodčí Franěk mu okamžitě ukázal červenou kartu. Zápas pak skončil bez branek.

OHLASY | „V Liberci to nikdy není jednoduché. Ještě máme pár dní na přípravu, budeme se soustředit na rozbor hry soupeře a budeme nachystaní. Chceme prodloužit naši vítěznou sérii!“



Michal Sáček, Adam Hložek a Zdeněk Ščasný před Libercem! #acsparta



➡️ https://t.co/1wJcElqHpR pic.twitter.com/NTXugCLfyc — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 28. února 2019

Dočkal přitom za Liberec sám hrával a jeho zkrat vcelku věrně ilustruje vypjatou atmosféru, v níž se vzájemné souboje u Nisy odehrávají.

Ačkoliv si oba kluby v poslední době vyměnily spoustu hráčů, na hřišti stejně většinou promluví zjevná nevraživost. Při poslední návštěvě Sparty padly dokonce tři červené karty, Liberec dokázal vyrovnat i o devíti a válka skončila znovu smírem.

Ščasný: Typicky agresivní tým

„Slovan má hodně nepříjemné hráče, typicky agresivní tým, teď přidali i fotbalovost. Musíme ustát jejich napadání a být nebezpeční," chystá trenér Zdeněk Ščasný mužstvo na další těžký výjezd.

„Sparta bude díky Bořku Dočkalovi ještě jednou tak silná, obrovsky jim pomůže. Z dlouhodobého hlediska se jí ale v Liberci nedaří. Sám jsem to měl možnost zažít, když jsem za ni hrál. Nikdy se mi tady nehrálo dobře," uculuje se letenský odchovanec Matěj Hybš.

Hybš: Musíme využít jejich obav

Svým nedávným spoluhráčům hází rukavici. „Dokážu se vžít do situace kluků, nepojedou k nám úplně rádi. Určitě to budou mít někde vzadu v hlavě společně s obavami a my toho musíme využít," vyhrožuje Hybš na Letnou.

Sparta na jaře jako jediná ještě neztratila ani bod. Teď se chystá na další válku.

„Klíčové bude vyrovnat se s obrovským nasazením Liberce, což pro nás musí být samozřejmostí," zdůrazňuje kouč Ščasný.

Zápas se hraje v sobotu od 17:00, přímý přenos vysílá O2 TV Sport, on-line reportáž můžete sledovat na Sport.cz.