Baníkovská hymna mě nastartovala, přiznává záložník Zlína Hlinka

Poprvé od návratu z Gruzie se slovenský záložník Marek Hlinka dostal do sestavy Zlína. A hned proti Baníku, odkud loni v létě do gruzínského Kutasi odcházel. Návrat na ligový trávník mu vyšel skvěle, jeho nový tým si navíc z Ostravy odvezl nečekanou výhru 2:1. „Musím se přiznat, že jsem měl ze začátku dost nervy, ale jakmile fandové zazpívali baníkovskou hymnu, tak mě nastartovali,“ svěřoval se Hlinka, který oblékal dres Baníku dvě sezony a pomohl mu vrátit se do nejvyšší soutěže.

Zlín vyhrál v Ostravě jediné utkání z dvanácti předchozích, přesto si vezete výhru. Je nečekaná?

Osobně jsem se na tu statistiku moc nedíval, Byl jsem rád, že jsem konečně mohl nastoupit a po dlouhých asi čtyřech měsících hrát pořádný zápas, a ještě k tomu před vynikající kulisou. Paradoxně to vyšlo zrovna na Baník a musím se přiznat, že jsem měl ze začátku dost nervy. Ale už když jsem přišel na hřiště, tak to bylo fajn. Jsem rád, že ten výsledek je takový, jaký je.

Čím jste tu nervozitu překousl?

Už jak jsem šel na hřiště, tak to ze mne spadlo. Těšil jsem se na tu skvělou baníkovskou atmosféru, hymnu. Ta mě nastartovala. Sice to ještě není z mé strany úplně ono, ale bylo to celkem fajn.

Hráči Zlína se radují z prvního gólu proti Baníku, vpravo je brankář Baníku Jan Laštůvka.

Jaroslav Ožana, ČTK

U toho prvního gólu jste vyhrál důležitý souboj s útočníky Baníku a poslal balon Poznarovi dopředu.

Jsem tam ve středu pole od toho, abych takové souboje podstupoval, získával míče a odevzdával je nejbližším spoluhráčům. Jsem rád, že z toho padl gól a můžu se z toho těšit.

Jak těžké to proti Baníkovcům ve středu pole bylo?

Mají velkou kvalitu, osobně jsem se hodně těšil na souboje s Robertem Hrubým. Dlouho jsem teď nehrál a bylo pro mě hodně těžké se dostat do tempa, pořádně se rozdýchat. Časem to ale bylo lepší a výsledkem toho je naše vítězství.

Vyhrála defenziva a hra na brejky?

Samozřejmě. Věděli jsme, že na Baník nemůžeme jet hrát otevřený fotbal, že mají rychlé protiútoky a vepředu výborného Milana Baroše, který každý balon udrží. Jeli jsme sem s jasnou taktikou zavřít půlku a hrát rychle dopředu na brejky.

Milan Baroš z Baníku po promarněné šanci proti Zlínu

Jaroslav Ožana, ČTK

V záloze jste napadali rychle a nenechávali domácí rozehrát. To bylo zřejmě klíčové?

To jsme přesně chtěli, kdybychom to nechali Hrubasovi (Robert Hrubý) nebo Kuzmovi (Nemanja Kuzmanovič), tak oni mají kvalitu, aby dali finální přihrávku. Tomu jsme chtěli předejít.

Naběhali jste toho hodně, cítil jste to?

V mém případě, protože šlo o první zápas po dlouhé době, jsem toho měl už plné kecky. Ale na Baníku jsem se nemohl nechat vystřídat. Musel jsem to dohrát do konce. (smích)

Po šesti porážkách výhra, jak moc je důležitá?

Výkony jsme stupňovali už v předešlých zápasech, ale výsledky nebyly. Dnes se to promítlo ve vytoužené vítězství. Věřím, že nás to nastartuje a odpíchneme se.

Ve druhé půli jste měli možnost zahrávat přímý kop. Zvažoval jste, zda ho kopnout?

Džafi (Adnan Džafič) mi říkal, abych to vyzkoušel, ale na mně to bylo celkem daleko, tak jsem se tam postavil, ať Laštyho trochu zmátneme. Škoda, že to nevyšlo, ale tři body máme. To je hlavní.

Daleko? Z téhle vzdálenosti jste se v Baníku několikrát dobře trefil.

Jako jo, ale dlouho jsem to teď netrénoval. Věřím, že můj čas ještě přijde.