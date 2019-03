Jestli se nevzpamatujeme, tak z šestky vypadneme, varuje gólman Laštůvka

Ostravané před utkáním odmítali podcenění soupeře, který šest utkání v řadě nedokázal získat v lize body. „Jenomže prvních dvacet minut bylo z naší strany strašných. Nevím, co k tomu říct. Po vlastních chybách jsme se dostali pod tlak. Nezařveme si, zbytečně odkopáváme míč, pak ho lehce ztratíme. Byl to takový fotbal...," krčil rameny Laštůvka.

Ostravský gólman inkasoval z první střely. Exbaníkovec Marek Hlinka, který oblékl dres Zlína po návratu z gruzínského angažmá poprvé, obral na polovině hřiště o míč Milana Baroše, přihrál Poznarovi, jenž vybídl ke snadnému gólu Jiráčka. Domácí kapitán Baroš zanedlouho srovnal a mohl poslat Baník i do vedení, jenomže trefil jen břevno.

Milan Baroš z Baníku po promarněné šanci proti Zlínu

Jaroslav Ožana, ČTK

Vítězný gól si ve druhém poločase připsal další zlínský fotbalista s baníkovskou minulostí Tomáš Poznar. Laštůvku překvapil střelou k tyči. „Možná sám nečekal, že to takhle trefí. Šlo to kolem hráče na přední tyč. V ten moment jsem mužstvo nepodržel. Jsem v bráně od toho, abych něco chytil a zatím se mi to nedaří," povzdechl si Laštůvka, podle něhož nestačí přihrávkami stále hledat Milana Baroše.

„Všichni musíme začít od začátku. Hrajeme všechno jenom na Baryho, klobouk dolů před ním, kolik práce v tolika letech pro mužstvo odvede, ale je tam více hráčů, kteří by ho měli podpořit. Počínaje gólmanem, protože zatím jsem na jaře nic nechytil. Možná až ve chvíli, kdy jsme prohrávali se Zlínem 1:2. Ale to neberu. Hráli jsme v deseti, tlačili jsme se dopředu a je logické, že oni šance mít budou," odmítal Laštůvka chválu za skvělé zákroky po smrtících brejcích zlínských fotbalistů.

Brankář Zlína Matej Rakovan (vpravo) dostává první gólv duelu s Ostravou.

Jaroslav Ožana, ČTK

V příštím kole jede Baník na Slavii, za čtrnáct dní hostí Mladou Boleslav. „Budou to těžké zápasy a teď se to začne lámat. Musíme všichni víc jezdit, protože to zdaleka není to, na co jsme byli zvyklí na podzim. A když to nejde herně, tak to musíme urvat agresivitou," upozornil Laštůvka.