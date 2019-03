Matoušek dal po půl roce gól, ale Příbram spasil Voltr

Příbram nastoupila bez své opory Jana Rezka, který má zraněný postranní křížový vaz. Na tribuně tak usedl vedle dalších hvězd Rudolfa Skácela a Miroslava Slepičky. Domácí ale mají Jana Matouška, který se vrátil na hostování ze Slavie a po více než půl roce vyběhl na trávník, na němž fotbalově vyrostl. V srpnu se tu loučil gólem do sítě Liberce, svůj návrat oslavil gólem po 63 sekundách. Fantiš mu přihrál před hranicí karvinské šestnáctky, Matoušek si udělal ze stoperů slalomové tyče a přesnou střelou ke vzdálenější tyči otevřel skóre zápasu.

O deset minut později si aktéři prvního gólu role vyměnili. Matoušek předložil Fantišovi lahůdku na malé vápno, ale příbramský kapitán místo do odkryté branky poslal míč vedle pravé tyče. O chvilku později přestřelil z dobré pozice Antwi. Příbram v této fázi zápasu hosty jasně přehrávala, karvinská defenzíva hořela jak mastný papír. Přesto se dostala Karviná ke dvěma nebezpečným situacím. Budínský ale z trestného kopu minul branku a později Wágner nedoklouzal k přihrávce Galušky včas.

Zleva Antonín Fantiš a Jan Matoušek z Příbrami se radují z gólu proti Karviné.

Kateřina Šulová, ČTK

Tlak domácích pokračoval, ale další šanci si nedokázali vytvořit. Když už Mingazov v dobré pozici mířil mezi tyče, trefil jen spoluhráče Jablonského. Svému gólmanovi Berkovcovi zadáci pomáhali i tím, že padali do příbramských střel. Hosté se dostali do dvou šancí před koncem první půle. Nepokrytý Krivák ale hlavičkoval nepřesně. Už v nastavení Galuška dalekonosnou střelou orazítkoval břevno domácí branky.

Příbram jako by vstoupila do druhé půle se strachem o jednobrankové vedení. Iniciativu převzali hosté a domácí dlouhé minuty nepustili přes půlící čáru. Převahu však nedokázali přetavit v sebemenší šanci. Až po hodině hry měli dvě obrovské příležitosti. Nejprve Ba Loua netrefil pořádně balón a krátce na to po akci Moravce přestřelil Wágner.

Lazar Djordevič z Karviné (vlevo) v souboji s Antonínem Fantišem.

Kateřina Šulová, ČTK

Hru domácích oživil při svém prvním jarním startu Vůch. Na začátku poslední dvacetiminutovky zatáhl míč po levé straně, zpětnou přihrávkou našel Jablonského, jehož parádní ránu pod břevno Berkovec zázračně vyrazil na roh.

A tak přišla odměna pro aktivnější hosty. Guba si navedl míč na hranici šestnáctky a krásnou střelou pod břevno ke vzdálenější tyči vyrovnal. Na jaře často chybující gólman Kočí se ani nehnul...

Domácí přeci jenom tři body urvali. Střídající Voltr nebyl na trávníku ani dvě minuty, když ho centrem na vzdálenější tyč našel z levé strany Antwi a Voltr hlavou znovu otočil skóre. Kouč domácích Csaplár prokázal při střídání „zlatou" ruku. Další slibnou situaci už domácí v gólovou pojistku neproměnili.