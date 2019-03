Krutě jsme nahlédli do zrcadla, povzdechl si Skuhravý po debaklu se Sigmou

„Fotbal přináší dvě tváře. Jednou jste nahoře, jednou dole. V našem momentálním rozpoložení netlačíme primárně na herní projev. Snažíme se upřednostnit agresivitu, zodpovědnost. Jenže tyto atributy nás srážejí dolů," povzdechl si Skuhravý.

Názornou ukázkou byly první dvě trefy hostů. Zahradníček i posléze Kalvach dostali trestuhodně prostoru a času na zakončení. „Jak co nejvíc znepříjemnit protihráči cestu do vápna, je záležitost, která se učí v žácích. A jak jsme se zachovali u druhého gólu před pokutovým územím...Nebyla tam jediná věc, která by střílejícímu ztížila život," nechápal Skuhravý.

Dukla na jaře získala ve čtyřech utkáních jediný bod, za domácí remízu s Ostravou. Proti Baníku i následně na Spartě byla chválena za herní projev. Před týdnem v Liberci a nyní s Olomoucí ale propadla. „Krutě jsme nahlédli do zrcadla. Musím říct, že níž už to nejde. Především v plnění si defenzívních věcí. Bez toho se nemůžeme pohnout dál," pověděl Skuhravý.

Přitom do 35. minuty byl duel vyrovnaný. Jenže potom přišel gól Zahradníčka, který Duklu položil. „Dlouhodobě se potýkáme s tím, že pokud obdržíme branku, přestávají nám fungovat základní fotbalové věci," kroutil hlavou kouč Dukly.

Jak z kritické situace, v níž jeho tým uvízl, ven? „Uvědomění si, že takhle to dál nejde, je dostatečná motivace. Rozumím frustraci všech, ale nevzdáme se. Věřím, že facka s Olomoucí ve všech probudí zarputilost a hladovost," doufá Skuhravý.