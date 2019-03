Byli jsme dominantnější. Dlouho jsem neviděl Spartu hrát tak defenzívně, hřál Hornyáka výkon Liberce

„Těžko se mi to hodnotí. Hlavně v prvním poločase jsme podali velmi kvalitní výkon. Už dlouho jsem neviděl Spartu hrát tak defenzívně a v některých chvilkách zoufale. Držení míče bylo jednoznačně v nás prospěch, soupeře jsme do ničeho nepustili, donutili ho bránit a odkopávat míče," hřálo trenéra Slovanu.

Jeho svěřenci byli v úvodních pětačtyřiceti minutách dost aktivní a jejich vysunutý presink dělal soupeři problémy. „Získávali jsme balony na útočné polovině a z toho pramenily naše šance," vysvětloval Roman Potočný. Sám měl na kopačce gól, jenže zblízka zamířil pouze do boční sítě. „Míč jsem měl přímo mezi nohama a měl ho hrát asi pravačkou, ale nevím, jak by to skončilo. Střílel jsem svojí silnější nohou a chyběly jenom centimetry," povzdechl si 27letý záložník.

Situace ho mrzela stejně jako všechny borce v modrobílých dresech. V 56. minutě totiž neuhlídali standardní situaci a Costa je po Dočkalově centru přesnou hlavičkou ztrestal. „Přitom jsme si před zápasem říkali, že takhle těžký zápas bude možná rozhodovat jedna maličkost. V detailech jsme se dopustili jediné chybičky, která nás stála výsledek," štvalo Hornyáka, který před pauzou ztratil kvůli zranění stopera Tarase Kačarabu.

Pro Slovan je porážka krutá, i když po změně stran Pražané hru vyrovnali a domácí do šancí už tolik nepouštěli. „Byli jsme nervózní v rozehrávce. Ale myslím, že celý zápas jsme byli dominantnější než Sparta. První poločas byl však z naší strany určitě kvalitnější než druhý," potvrdil kouč. Liberečtí v závěru sahali aspoň po bodu. Jenže Kozák z pokutového kopu nechal vyniknout Florina Nitu. „Je to škoda. Ale penaltu nedal třeba ani Ronaldinho," připomněl Potočný.