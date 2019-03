Odvolaný gól a penalta pro Slavii byly destrukcí Bohemky, posteskl si Hašek

„Byl to extrém Jsem z toho paf," neskrýval rozčarování Martin Hašek, trenér Bohemians 1905 po nedělní bitvě, v níž Slavia nakonec vyhrála o tři branky. Rozhodující byla už ale ta první Součkova z penalty. „Pak už jsme se do zápasu nedostali," uznal Hašek.

Co se přesně v Ďolíčku stalo? Slávista Bořil z levé strany centroval do pokutového území Klokanů, kteří míč odvrátili. Po rychlém výpadu Vaníčka a jeho centru vstřelil Puškáč gól. „Prožívali jsme fantazii. Vstřelili jsme gól, byli v euforii. Až do okamžiku, kdy do utkání vstoupil videorozhodčí. Najednou jsme prohrávali. Šlo o hodně velký negativní zásah do psychiky hráčů. Cítil jsem z nich frustraci. Už jsme se nezvedli," lamentoval Hašek.

Tomáš Souček ze Slavie proměňuje pemaltu proti Bohemians 1905.

Vlastimil Vacek, Právo

Sudí Královec na základě pokynu videorozhodčího Zelinky totiž přezkoumal souboj domácího obránce Krcha se slávistou Masopustem v pokutovém území Bohemians, který předcházel rychlému brejku. „Měl jsem přes Masopusta ruce, což byla moje nešikovnost a hloupost. Nezatáhnul jsem, nešlo o žádnou intenzitu. Prostě se mu najednou podlomily nohy," hájil se Daniel Krch. „Jestli to byl zákrok na penaltu? Šedá zóna," zlobil se Hašek.

Nešťastný moment, připustil Královec

Sudí Pavel Královec měl však jiný názor. Vstřelenou branku odvolal a nařídil penaltu pro Slavii. „Vyhodnotil jsem situaci jako pokutový kop, šlo o faul v podobě držení," konstatoval hlavní rozhodčí. Jde o hodně nešťastný moment, ale řídili jsme se protokolem VAR. Nebyl prostor přerušit situaci v neutrální zóně. Pro fanoušky a veřejnost je to asi nepochopitelné, ale nemohli jsme udělat nic jiného. Představte si, že bych přerušil útok Bohemians a na základě videa bych následně zjistil, že o pokutový kop nešlo," popisoval Královec.

Daniel Krch z Bohemians a Lukáš Masopust ze Slavie Praha během utkání 23. ligového kola.

Vlastimil Vacek, Právo

"Zlomilo nás to. Šlo o hodně velkou ránu. Oslavovali jsme gól a najednou prohrávali," posteskl si Krch. „Byla to destrukce fotbalu, destrukce Bohemky. Používání videa se musí nastavit tak, že bude plně funkční ku prospěchu fotbalu. Není možné, aby bylo jen na některých zápasech," čertil se Hašek.