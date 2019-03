Příjemné se do Liberce vracet, těžké tam hrát. Dočkal srovnal účty

Poprvé se Spartou v Liberci vyhrál. Pokaždé se sem přitom rád vrací. Právě v dresu Slovanu v letech 2008–11 pořádně nastartoval kariéru.

„První zápasy se Spartou jsem tady prožíval intenzivněji. Kádr Slovanu se už od té doby hodně proměnil. Pořád ale mám v klubu dost známých. Je příjemné se do Liberce vracet, ale těžké tady hrát," usmívá se Bořek Dočkal.

Letenští u Nisy vyhráli naposledy v dubnu 2012. Tehdy byli na straně domácích Bičík, Nezmar, Gebre Selassie, Štajner, Vácha či Šural, u hostů Vaclík, Jarošík, Sionko, Hušbauer, Kweuke či autor dvou gólů Krejčí.

Na Costu má cenu při standardce mířit

Z šesti následujících pokusů tady Sparta utržila tři porážky a tři remízy. Pod bezbrankovou v listopadu 2016 se podepsal i Dočkal, když se po kontroverzi s Breitem nechal vyloučit.

V sobotu byl naopak kladným hrdinou. Sparta se štěstím přežila první poločas, kdy byla pod tlakem, a když pak v závěru brankář Nita chytil Kozákovi penaltu, zůstala na jaře s plným počtem bodů.

Kapitán národního týmu si z přímého kopu připsal asistenci při gólu hlavičkujícího Costy.

„Zrovna on patří mezi hráče, u nichž má cenu na ně při standardce mířit. Teď nešlo úplně o takový případ. Posílal jsem balon do jeho prostoru, on si míč skvěle našel. Neměl lehkou pozici, ale dobře balon umístil," chválí Dočkal afrického spoluhráče.