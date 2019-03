Zasloužili jsme si dostat na držku, takhle se liga nehraje, hodnotil kouč Kopecký prohru Opavy

Fotbalisté Opavy stále čekají na první jarní vítězství v lize. Po dvou remízách, domácí prohře s favorizovanou Plzní výsledkově neuspěli ani v Teplicích, jejichž tým naopak vydřel tříbodový zisk potřebný pro posun do prostřední skupiny v tabulce. Opavský trenér Ivan Kopecký byl po porážce 2:3 plný emocí, při nichž neskrýval zklamání ani rozčarování.

Jaké je vaše bezprostřední hodnocení zápasu v Teplicích?

Musím říci, že první poločas byl z naší strany hodně slabý. Podali jsme nejslabší výkon a kvůli nedůslednosti a nešikovnosti jsme umožnili soupeři, ale šel do vedení až na 2:0. Opravdu jsme si zasloužili dostat na držku za to, co jsme předváděli. Takhle se liga nehraje a v ní se tímto stylem nebojuje.

Co jste říkal hráčům v kabině?

To ode mě nechtějte slyšet. Nebyla to příjemná slova a nechci je specifikovat. Vadilo mi, že nám chybí energie, drajv. Po domluvě bylo vidět, že jsme se přece jen zlepšili. Povedlo se nám dát první a kontaktní gól už na konci prvního poločasu, což bylo dobře. Ale asi jsme urazili fotbalového boha tím bohorovným výkonem zpočátku. Soupeř nás potom znovu zaskočil gólem na 3:1, kdy jsme mu na něj přímo nahráli.

Zleva autor dvou teplických gólů Jakub Hora a Petr Zapalač z Opavy.

Ondřej Hájek, ČTK

Nakonec vám nepomohlo ani zkorigování na 3:2.

Ten nahoře nás asi vytrestal za zmíněný a nepovedený první poločas.

Jaký poznatek si odvážíte z Teplic?

Hráčům přesně do hlavy nevidím. Moc mě mrzí, že čekáme na inkasovaný gól jako na facku. Pak se probíráme. Budeme si to muset zanalyzovat, protože tohle se už nesmí opakovat.